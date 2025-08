L'amministrazione Trump vorrebbe distruggere un satellite per la rilevazione delle emissioni di anidride carbonica e non solo

Secondo quanto riportato in alcune indiscrezioni, l'amministrazione Trump avrebbe richiesto di terminare le missioni degli Orbiting Carbon Observatories (OCO-2 e OCO-3) per la rilevazione delle emissioni di anidride carbonica.

L'amministrazione Trump potrebbe presto porre fine alla vita operativa di un satellite e di uno strumento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dedicati alla rilevazione delle emissioni di anidride carbonica. Si tratterrebbe non di una scelta dettata da motivi tecnico-ingegneristici, in quanto il satellite Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) funziona ancora correttamente, quanto di una strategia legata alle idee che negherebbero l'influenza delle attività umane nel cambiamento climatico.

Oltre al satellite Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) ci sarebbe anche la possibilità di disattivare lo strumento Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) che si trova a bordo della ISS. Il primo avrebbe avuto una vita operativa di due anni, mentre funziona senza problemi da oltre 11 anni raccogliendo dati importanti per gli scienziati, ma anche per gli agricoltori e compagnie legate al mondo dell'estrazione dei combustibili fossili.

OCO-3 invece ha una vita operativa stimata di 10 anni e attualmente sta funzionando da oltre 6 anni e potrebbe quindi completare la sua missione una volta che la Stazione Spaziale Internazionale sarà fatta deorbitare nel 2031 (circa).

La scelta, nel caso del satellite OCO-2, sarebbe quella di far rientrare il satellite nell'atmosfera per farlo bruciare completamente. Attualmente non ci sono ancora scelte definitive, ma ai dipendenti NASA che seguono queste missioni sarebbe stato chiesto di elaborare piani per terminarle mentre sarebbero stati contattati anche ingegneri che ci avrebbero lavorato e ricercatori che utilizzano i dati forniti dai Orbiting Carbon Observatories.

In termini monetari, il taglio di queste strumentazioni comporterebbe un risparmio ridotto rispetto ad altri capitoli di spesa federali (o anche all'interno della NASA) mentre si perderebbero dati utili sotto diversi aspetti. Bisogna inoltre considerare che far terminare anzitempo la missione di un satellite (o uno strumento) che è già stato lanciato nello Spazio e che funziona ancora correttamente è uno spreco di soldi piuttosto che un risparmio in quanto la parte di design, test e costruzione viene ammortizzata su un tempo inferiore.