SpaceX Starship potrebbe aver contribuito a uccidere DRACO ma non la propulsione nucleare elettrica

Attualmente i razzi spaziali utilizzano motori che sfruttano reazioni chimiche per generare la propulsione nell'atmosfera terrestre e poi nello Spazio. Agenzie spaziali e società private stanno cercando da tempo di superare i limiti della propulsione chimica e una delle strade è legata alla propulsione nucleare che può essere o elettrica o termica. La NASA, insieme ad altre agenzie statunitensi avrebbe voluto sviluppare il prototipo chiamato DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) per superare le limitazioni tecnologiche e creare vettori operativi nei prossimi anni.

Il primo volo era programmato per il 2026 ma a causa dei tagli voluti dall'amministrazione Trump ai programmi di diverse agenzie, la DARPA, la NASA e Lockheed Martin hanno bloccato lo sviluppo chiudendo il programma DRACO. Nel frattempo l'ESA ha annunciato il programma Alumni per cercare di sviluppare una soluzione per propulsione nucleare termica cercando quindi di prendere il posto degli statunitensi in un campo molto promettente.

DRACO: la DARPA non proseguirà lo sviluppo della propulsione nucleare termica

Rob McHenry (vicedirettore della DARPA) ha dichiarato recentemente che quando DRACO fu concepito inizialmente i costi di lancio erano ancora elevati. Grazie a SpaceX con Falcon 9 e ancora di più quando Starship sarà operativa la diminuzione sarà ancora più sensibile. Con la riduzione dei costi dei lanci grazie al riutilizzo dei vettori (parziale per il Falcon 9, completa per Starship) lo sviluppo della propulsione nucleare spaziale sarebbe meno convincente dal punto di vista del ritorno degli investimenti anche per missioni come quelle per la sicurezza nazionale o l'esplorazione del Sistema Solare.

Il dirigente della DARPA però non chiude tutte le possibilità per lo sviluppo di tecnologie legate all'energia nucleare in ambito spaziale (pur dicendo addio a DRACO). McHenry ha infatti sottolineato come la propulsione nucleare elettrica potrebbe essere interessante per sviluppare veicoli più piccoli che non avrebbero la necessità di pannelli solari per generare elettricità per i sottosistemi, compreso quello propulsivo.

La differenza tra propulsione nucleare elettrica e propulsione nucleare termica è che la prima serve a generare energia elettrica che può essere impiegata in motori elettrici, la seconda invece riscalda del propellente (come l'idrogeno) attraverso il reattore nucleare. Proprio la DARPA, stando alle parole di McHenry, starebbe per annunciare un nuovo programma per esplorare l'utilizzo di reattori nucleari nello Spazio per la produzione di energia elettrica con alcuni funzionari che sarebbero al lavoro in tal senso.

Puntare sulla propulsione chimica potrebbe essere un potenziale errore sul lungo periodo in quanto difficilmente sarà riuscirà a recuperare le prestazioni possibili con la propulsione nucleare. Di contro, quando si è in un periodo di ristrettezze economiche alcuni programmi non urgenti possono essere posticipati per tempi migliori (potenzialmente avvantaggiando la concorrenza).