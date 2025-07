Costa meno di 900 ma ha una RTX 4060: questo notebook ASUS TUF è una bomba per il gaming (e non solo)

In collaborazione con Amazon

È una delle prime volte che un portatile con GeForce RTX 4060 scende sotto i 900 euro: ASUS TUF Gaming A15 è oggi in offerta su Amazon a 899,90€, con processore Ryzen 7, display a 144Hz, SSD da 512GB e un look solido e aggressivo. Un'occasione imperdibile per gamer e creator

Redazione di

21 Luglio 2025

offerte

Amazon

sconti

ASUS

TUF

TUF gaming

NVIDIA

GeForce

Intel

Core

pubblicata il, allenel canale Portatili