Il decimo lancio del razzo spaziale SpaceX Starship potrebbe essere tra circa 3 settimane

Nella seconda metà di giugno, durante l'esecuzione di uno static fire al sito di test di Masseys a Starbase (Texas), Ship 36 è esplosa a causa del cedimento di un serbatoio contenente azoto. Questo ha danneggiato il sito di test in maniera seria comportando riparazioni che potrebbero durare alcuni mesi. Per questo il decimo lancio (Flight 10) del razzo spaziale SpaceX Starship è stato rinviato a data da definire.

Con l'impossibilità di impiegare il sito di test di Masseys, SpaceX ha pensato di realizzare un supporto provvisorio per eseguire gli static fire dei secondi stadi di seconda generazione direttamente sul pad di lancio, come avviene per il primo stadio Super Heavy. A inizio giugno Super Heavy Booster 16 ha superato un test di questo tipo e sarebbe pronto per il lancio, in attesa dei preparativi finali a Ship 37, che prenderà il posto di Ship 36.

Secondo quanto riportato da Elon Musk pochi giorni fa, il decimo lancio di SpaceX Starship potrebbe avvenire in circa tre settimane (metà agosto), anche se ci sono diverse incognite e le tempistiche non sono ancora confermate ufficialmente. Non si tratta comunque di previsioni inverosimili e quindi la società statunitense potrebbe rispettare quanto dichiarato dal miliardario.

SpaceX sta anche proseguendo i lavori al Kennedy Space Center e a Cape Canaveral (Florida) per la realizzazione di due pad di lancio indipendenti che si affiancheranno ai due pad di lancio di Starbase (Texas), rispettivamente all'LC-39A e all'SLC-37 oltre alle strutture produttive per aumentare il numero di Starship che sarà possibile lanciare nei prossimi anni, considerando gli ambiziosi piani di Elon Musk per colonizzare Marte. L'obiettivo del nuovo lancio di Starship sarà superare i limiti visti dopo l'introduzione degli stadi superiori di seconda generazione che hanno mostrato diversi problemi rispetto a quelli di prima generazione.

Nella prima metà di luglio SpaceX ha anche mostrato i progressi nella produzione della nuova generazione del primo stadio Super Heavy che avrà diverse migliorie e ottimizzazioni. In particolare è stato mostrato il fuel transfer tube per il carburante che è stato riprogettato e che ha dimensioni importanti, quanto quelle di un Falcon 9. Questo componente permetterà di alimentare i 33 motori Raptor anche in condizioni critiche come durante le manovre di rientro dallo Spazio verso il pad di lancio (per la successiva cattura da parte di Mechazilla).