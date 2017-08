Confermate non ufficialmente le specifiche delle CPU desktop Core di ottava generazione

Una slide apparsa sul sito cinese ChipHell nei giorni scorsi, a questo indirizzo (l'immagine è stata nel frattempo rimossa), fornisce alcune interessanti informazioni sulle prossime generazioni di processore per sistemi desktop che Intel introdurrà ufficialmente sul mecato. Parliamo ovviamente di proposte delle famiglie Core i7, Core i5 e Core i3 di ottava generazione, che vanno ad affiancarsi ai processori per sistemi notebook ultrasottili e per modelli 2-in-1 che Intel ha annunciato quest'oggi.

Confermate le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, con i modelli Core i7-8700K e Core i7-8700 che vedranno per la prima volta la disponibilità di 6 core in abbinamento a tecnologia HyperThreading. Per questi processori la cache L3 sarà pari a 12 Mbytes, con un incremento del 50% rispetto alle versioni di CPU Core i7 quad core ora in commercio che è speculare all'aumento nel numero dei core. Per la CPU Core i7-8700K, con moltiplicatore di frequenza sbloccato vrso l'alto, la frequenza di base clock sarà pari a 3,8 GHz con TDP pari a 95 Watt; per il modello Core i7-8700 il TDP scenderà a 65 Watt ma non è ancora disponibile il dato di frequenza di clock.

Passando alle CPU Core i5 troveremo due modelli con architettura a 6 core, sprovvisti però del supporto alla tecnologia HyperThreading. In questo caso il modello Core i5-8600K con moltiplicatore di frequenza sbloccato avrà TDP pari a 95 Watt, mentre per la CPU Core i5-8400 il TDP sarà di 65 Watt con frequenza di base clock di 2,8 GHz. Per entrambe le CPU la cache L3 sarà pari a 9 Mbytes, anche in questo caso con un aumentod el 50% rispetto alle proposte Core i5 ora in commercio basate su architettura Kaby Lake.

A chiudere due processori della famiglia Core i3, con i modelli Core i3-8350K e Core i3-8100 entrambi dotati di architettura quad core senza supporto HyperThreading. Per la prima CPU clock di 4 GHz e TDP pari a 95 Watt, contro i 3,8 GHz e 65 Watt di TDP della seconda; la cache L3 passerà a 6MB, contro dati pari a 4MB o 3MB a seconda delle versioni per le CPU Core i3 basate su architettura Kaby Lake.

Resta ora da vedere quando Intel introdurrà ufficialmente queste versioni di processore sul mercato, e se le specifiche finali verranno confermate così come sono state indicate nella presentazione. E' possibile, soprattutto se il debutto dovesse avvenire non nel breve futuro, che alcuni dati possano venir modificati con riferimento alla frequenza di clock delle varie versioni di CPU. Assieme ai nuovi processori Intel e i propri partner renderanno disponibili anche nuove schede madri basate su chipset della serie 300.