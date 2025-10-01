Spotify rivoluziona la sua guida: Daniel Ek lascia, ecco chi prende il comando

Dal 2026 Daniel Ek lascerà la guida di Spotify per diventare presidente esecutivo. A sostituirlo saranno i co-presidenti Alex Norström e Gustav Söderström come co-CEO. La transizione avviene mentre la piattaforma resta leader nello streaming musicale, ma tra critiche sul compenso agli artisti e polemiche sugli investimenti militari di Ek.

Spotify ha annunciato un importante cambiamento nella propria struttura di vertice: a partire dal 1° gennaio 2026 il fondatore Daniel Ek abbandonerà il ruolo di amministratore delegato per assumere la carica di presidente esecutivo. Al suo posto subentreranno i co-presidenti Alex Norström, attuale Chief Business Officer, e Gustav Söderström, Chief Product and Technology Officer, che diventeranno co-CEO. Entrambi siederanno anche nel CdA, previa approvazione degli azionisti.

Questa evoluzione formale conferma un modello di governance già sperimentato negli ultimi anni, in cui Norström e Söderström hanno guidato gran parte della strategia e dell'operatività quotidiana della piattaforma. In qualità di presidente esecutivo, Ek manterrà un ruolo centrale nelle decisioni di lungo termine, dalla pianificazione strategica all'allocazione del capitale, fino alle relazioni regolatorie.

Spotify, nata nel 2006, è oggi il servizio di streaming musicale più diffuso al mondo, con oltre 700 milioni di utenti. Tuttavia, il percorso dell'azienda non è privo di critiche: da tempo le modalità di remunerazione degli artisti sono oggetto di contestazioni, con pagamenti stimati nell'ordine dei millesimi di euro per singolo ascolto.

Inoltre, la figura di Ek è stata recentemente al centro di polemiche per il suo impegno in altri settori: attraverso la società di investimento Prima Materia ha guidato un round da 600 milioni di euro nella tedesca Helsing, attiva nello sviluppo di droni e tecnologie militari basate sull'intelligenza artificiale – proprio in queste ore è stato svelato il drone da combattimento autonomo CA-1 Europa. Tale scelta ha spinto un gruppo di artisti, tra cui Deerhoof, Massive Attack e King Gizzard & the Lizard Wizard, a ritirare la propria musica dalla piattaforma, opponendosi al legame indiretto tra i loro guadagni e lo sviluppo di soluzioni belliche.

Ek ha dichiarato che nel nuovo ruolo potrà concentrarsi non solo sul futuro di Spotify, ma anche sull'obiettivo di contribuire alla nascita di nuove "superaziende" europee capaci di affrontare le grandi sfide tecnologiche dei prossimi anni. Intanto, il Consiglio di amministrazione di Spotify ha espresso piena fiducia nei due nuovi co-CEO, sottolineando la loro esperienza pluridecennale all'interno dell'azienda e il ruolo chiave avuto nello sviluppo dei prodotti e nella crescita del business.