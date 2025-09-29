Helsing CA-1 Europa: il nuovo drone da combattimento autonomo europeo sostenuto dal fondatore di Spotify

La startup tedesca Helsing, sostenuta da Daniel Ek, fondatore di Spotify, ha presentato CA-1 Europa, un drone da combattimento autonomo sviluppato interamente in Europa. Può operare singolarmente o in sciame, con architettura modulare e costi contenuti. Il debutto operativo è previsto entro quattro anni.

La tedesca Helsing ha presentato ufficialmente il progetto CA-1 Europa, un velivolo da combattimento senza pilota. L'azienda è balzata all'onore delle cronache anche di recente per via degli ingenti finanziamenti raccolti da Daniel Ek, fondatore di Spotify. Una "diversificazione" che non è piaciuta a molti artisti che distribuiscono musica sulla piattaforma scandinava, come Piero Pelù.

Fondata nel 2021 a Monaco di Baviera, Helsing dichiara di aver sviluppato il prototipo in meno di 14 settimane, investendo centinaia di milioni di euro e creando un hub temporaneo di ricerca e sviluppo. La sigla CA-1 sta per Combat Aircraft 1, con primo volo previsto nel 2027 e ingresso in servizio operativo entro quattro anni.





Il drone appartiene alla categoria UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) e combina architettura stealth, capacità subsoniche e configurazione modulare. Con una lunghezza stimata di circa 11 metri e un peso massimo al decollo intorno alle 4 tonnellate, potrà trasportare fino a 500 kg di carico utile, con autonomia di circa 1000 km. Il design include vani interni per armamenti, linee radar-assorbenti e carrello retrattile. La piattaforma adotta inoltre un'architettura aperta, pensata per mantenere un costo unitario contenuto.

Il valore aggiunto è il sistema Centaur, un pilota digitale che consente al drone di pianificare e adattare missioni complesse in tempo reale. L'uomo mantiene la supervisione, ma le decisioni tattiche e in parte letali vengono assunte dall'algoritmo. Già testato sul caccia Gripen in collaborazione con Saab, Centaur è al centro della visione Helsing.

Uno degli aspetti più controversi è la possibilità di operare in sciami coordinati, grazie a partnership con aziende come la danese Systematic. Questo permetterà a più CA-1 di agire come un sistema distribuito, capace di saturare difese aeree e condurre attacchi sincronizzati.

Resta però aperto il dibattito etico: quanto ci si può affidare a un algoritmo in scenari complessi e soggetti a guerra elettronica? Qual è il confine della responsabilità quando un software decide un attacco? Un problema crescente in un'epoca di grande sperimentazione sull'AI, e in cui il mondo si muove a briglia sciolta.