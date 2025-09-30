Internet in Italia: Vodafone trionfa in 5G, ma Iliad non scherza nel fisso

Le prestazioni delle reti di telecomunicazioni italiane nel primo semestre 2025 delineano un quadro competitivo ben definito, con Vodafone che consolida la propria supremazia nel settore mobile. L'ultimo rapporto di Ookla, basato su milioni di test quotidiani condotti attraverso la piattaforma Speedtest, evidenzia risultati significativi per tutti i principali operatori del mercato nazionale.

Vodafone ha raggiunto un punteggio di connettività Speedtest pari a 75,95 punti, stabilendo un nuovo benchmark per il settore mobile italiano. L'operatore britannico ha registrato velocità medie di download pari a 72,91 Mbps sulla rete complessiva e ben 241,99 Mbps specificamente sul 5G, parametri che lo hanno portato a conquistare simultaneamente i riconoscimenti per la migliore rete mobile assoluta e la migliore rete 5G del paese. Il successo dell'operatore si estende anche alle metriche di qualità dell'esperienza utente, dove ha ottenuto i migliori punteggi per streaming video e gaming su rete 5G, rispettivamente 87,13 e 82,76 punti.

Prestazioni internet in Italia: i dati di Ookla per il primo semestre 2025

Sul fronte delle connessioni fisse, iliad ha conquistato il primato nazionale con prestazioni eccezionali. L'operatore francese ha fatto registrare una velocità media di download di 360,42 Mbps e una velocità di upload di 237,62 Mbps, posizionandosi come l'ISP più rapido d'Italia per il primo semestre 2025. Sky, dal canto suo, ha ottenuto i migliori risultati nell'esperienza di gaming e streaming video per le connessioni fisse, dimostrando l'efficacia della propria infrastruttura nell'erogazione di servizi multimediali.

Per quanto riguarda l'analisi territoriale, Padova si è distinta come la città più performante per le connessioni mobili, raggiungendo una velocità mediana di download di 132,38 Mbps, seguita da Bologna con 119,2 Mbps e Milano con 117,05 Mbps. Sul versante opposto della classifica si posiziona Firenze con 70,75 Mbps, preceduta da Genova e Catania. Tuttavia, Genova ha saputo recuperare terreno nelle connessioni fisse, registrando la velocità mediana più alta con 207,35 Mbps.

A livello regionale, la Valle d'Aosta ha primeggiato nelle prestazioni mobile con 81,98 Mbps, seguita da Calabria e Trentino-Alto Adige. Al contrario, l'Umbria ha mostrato le performance più contenute con 56,64 Mbps, posizionandosi dietro a Toscana e Marche. WINDTRE ha ottenuto il riconoscimento di operatore più veloce in ben cinque regioni italiane, dimostrando una copertura territoriale efficace in specifiche aree geografiche.

Ricordiamo che lo Speedtest Connectivity Score utilizzato da Ookla rappresenta una metodologia completa per valutare l'esperienza utente complessiva, combinando metriche di velocità, prestazioni di navigazione web e qualità dello streaming video. I dati raccolti tra gennaio e giugno 2025 si basano sui test effettuati quotidianamente dai consumatori, fornendo un quadro realistico delle prestazioni percepite dagli utenti finali nelle loro attività digitali quotidiane.