AMD fa un balzo in avanti tra le CPU, grazie a Ryzen

AMD ha introdotto i primi processori della famiglia Ryzen nel corso del primo trimestre 2017, ma è stato nel secondo trimestre da poco concluso che l'azienda ha iniziato a commercializzare non solo le proposte Ryzen 7 di fascia più alta ma anche quelle Ryzen 5 maggiormente accessibili.

Ci si può interrogare su quale sia stato l'impatto, in termini di vendite e di quote di mercato, registrato dai processori Ryzen. Per il controvalore delle vendite dovremo attendere alcune settimane che AMD renda pubblici i propri dati di bilancio, ma per quanto riguarda le quote di mercato emergono i primi dati grazie al database pubblico di Passmark software accessibile a questo indirizzo.

I dati registrati provengono dalle rilevazioni eseguire con il benchmark Performance Test: non rappresentano volumi di vendita diretti ma possono stimare, e l'andamento storico lo conferma del resto, quello che è il rapporto di disponibilità sul mercato tra le CPU delle due aziende. Di fatto quelle indicate sono le quote di mercato non dei sistemi venduti, ma delle CPU effettivamente utilizzate dagli utenti con questo software.

Notiamo come nel corso del secondo trimestre 2017 AMD abbia registrato un balzo in avanti a dir poco netto, portandosi dal 20% circa al 30% attuale. Nel report non sono indicate altre tipologie di processore, essendo circoscritto alle sole proposte x86 presenti in commercio: il guadagno di AMD è quindi tutto a scapito delle proposte Intel, e per logica ottenuto grazie all'impatto positivo generato dalla disponibilità dei primi processori AMD della famiglia Ryzen.

Questi dati sono ovviamente da prendere con le opportune cautele, in quanto basati sulla rilevazione del tipo di processore contenuto in sistemi che sono stati utilizzati per eseguire un benchmark. L'andamento dei dati storici sembra però replicare con buona approssimazione quella che è stata la quota di mercato relativa dei processori AMD rispetto a quelli Intel, e pertanto può fornire una idea di quello che potrebbe essere stato l'impatto positivo dei processori AMD Ryzen sulle vendite complessive di CPU nel corso del secondo trimestre dell'anno. E' ipotizzabile che nel corso di queste prime settimane del terzo trimestre 2017 nuovi dati, questa volta direttamente collegati alle vendite di mercato, possano emergere aiutando a meglio definire l'impatto dei processori Ryzen sul merctao. Ma più di tutto saranno i risultati finanziari di AMD del Q2 2017 a far meglio percepire l'impatto sulle vendite dato dalle nuove proposte Ryzen.