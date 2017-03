iPhone 8: eccolo in un video concept con Dark Mode e display OLED ''borderless''

Un iPhone 8 con display OLED completamente Borderless e la possibilità di utilizzare il nuovo iOS 11 in modalità "dark" ossia una versione completamente nera dell'intero sistema di Apple. Nessuna indiscrezione ma un'idea del designer Vianney le Masne che ha pubblicato il proprio video concept su Medium e ha deciso di immaginare il futuro iPhone 8 in arrivo per l'anniversario dello smartphone probabilmente a fine anno. Un concept che prende quello che oggi si sa del nuovo smartphone di casa Cupertino e che in qualche modo cerca di raggiungere quello che gli utenti da tempo chiedono per il proprio iPhone.

Masne spiega come la presenza di un pannello OLED permetterà ad Apple di realizzare una "Dark Mode" perfetta grazie alla tecnologia che sta dietro a questi nuovi display. Tecnicamente un display OLED permette di ottenere i colori emettendo luce propria. A differenza dei normali pannelli a cristalli liquidi, i display OLED non richiedono componenti aggiuntive per essere illuminati ma producono una propria luce. Questo va chiaramente a vantaggio di spessori decisamente inferiori ma soprattutto con richieste di energia decisamente minori. Oltretutto una versione scura di iOS 11 permetterebbe di ottenere un design "senza confini" tra il display e la cornice dello smartphone.

Il concept del designer rende perfettamente l'idea di un prodotto a tutta superficie con la finalità di ottenere un iPhone 8 sorprendente in termini stilistici ma anche per quanto riguarda l'usabilità. In questo senso il mockup possiede un pannello che si allunga nella parte inferiore, a discapito di un tasto Home fisico ormai definitivamente scomparso, che permetterà di utilizzare lo smartphone in maniera più produttiva visto che molte informazioni o interazioni saranno proposte anche in quella parte di dispositivo che ad oggi rimane inutilizzata.

Insomma il nuovo iPhone 8 viene pensato da tutti come un iPhone rivoluzionario in termini di funzionalità. Un prodotto che prenderà sicuramente spunto dalle novità tecnologiche introdotte con i display completamente borderless ma che forse potrebbe andare anche oltre con Apple sempre pronta ad introdurre novità anacronistiche per i propri utenti pronte a divenire il presente mancante.