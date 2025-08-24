Upgrade PC a prezzi mai visti: Amazon sconta schede video, processori, SSD e monitor da gaming

Chi vuole rinnovare il proprio desktop trova su Amazon una selezione di offerte su componenti chiave: GPU GeForce RTX, CPU AMD e Intel, SSD PCIe 4.0, RAM DDR5 e monitor ad alte prestazioni. Ecco delle promozioni che facilitano costruire o potenziare un PC da gioco o da lavoro

Amazon propone una nuova serie di sconti che riguarda tutti i componenti principali per PC desktop. Schede video NVIDIA GeForce RTX e AMD Radeon, processori AMD Ryzen e Intel Core, memorie DDR5, SSD PCIe 4.0 ad alta velocità e monitor con refresh rate elevato sono disponibili a cifre molto più interessanti del solito. Le offerte si rivolgono sia a chi desidera assemblare da zero una macchina performante, sia a chi vuole semplicemente migliorare il proprio sistema con upgrade mirati. In promozione non mancano anche alimentatori, sistemi di raffreddamento e periferiche, così da completare la configurazione con prodotti di fascia enthusiast a prezzi più competitivi.

NVIDIA GeForce RTX 5060

MSI RTX 5060 8G SHADOW 2X OC è ora interessante con un prezzo ribassato su Amazon e una scheda tecnica che punta dritta alle esigenze dei giocatori di oggi. Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell più recente, porta con sé 3840 CUDA core e una frequenza massima in boost di 2500 MHz. Il supporto alla tecnologia DLSS 4, unito a un'efficienza di rasterizzazione superiore del 20% rispetto alla RTX 4060, consente di ottenere un frame rate stabile e reattivo anche nei titoli più recenti.

AMD Radeon RX 9060 XT

In alternativa alle proposte NVIDIA, ecco le nuove AMD Radeon RX 9060 XT. Occhio perché alcune hanno 16 GB di memoria on board, altre soli 8 GB e, per questa differenza di prezzo, comunque esigua, potrebbero convenire le prime per giocare a risoluzioni superiori alla Full HD e con dettagli massimizzati.

NVIDIA GeForce RTX 5050

Anche la meno potente GeForce RTX 5050 è ora disponibile su Amazon.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

La più recente delle schede video, la GeForce RTX 5060 Ti può essere un vero e proprio affare, considerando il rincaro a cui vanno incontro normalmente le GPU appena introdotte sul mercato. MSI mette a disposizione 16GB (GDDR7), utilissimi anche per i calcoli IA oltre che per i videogiochi.

GeForce RTX 5070

Ecco le 5070 più convenienti in questo momento. ASUS Prime, MSI e Gigabyte sono i brand che offrono i migliori prezzi in questo momento.

GeForce RTX 5070 Ti

Un ottimo prezzo anche per queste GeForce RTX 5070 Ti, molta più potenza di calcolo rispetto al modello precedente e ottimo compromesso rispetto alle soluzioni ancora più potenti, ma molto più costose. Occhio, in particolare, alla soluzione MSI Shadow 3X.

GeForce RTX 5080

Ecco le più potenti in assoluto: a voi la decisione se queste video valgono i soldi a cui vengono vendute.

GeForce RTX 5090

Se volete spingervi fino alla GeForce RTX 5090, questa è la soluzione più conveniente in questo momento.

AMD Radeon RX 9070

Queste le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT migliori in questo momento. Anche la RX 9070 XT finalmente ha un prezzo molto interessante.

AMD Radeon RX 9070 XT

Le principali differenze tecniche tra la Radeon RX 9070 e la RX 9070 XT riguardano il numero di Compute Unit (CU) e le frequenze di clock: la RX 9070 XT dispone di 64 CU e una frequenza boost fino a 2,97 GHz, mentre la RX 9070 ha 56 CU e una frequenza boost fino a 2,52 GHz.

Monitor

Ecco i monitor economici più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. Ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Monitor ASUS TUF

Ecco un ottimo prezzo per un monitor performante da ASUS TUF con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), frequenza di aggiornamento massima di 180Hz, pannello Fast IPS e diagonale di 27 pollici.

Monitor Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey sono sempre i più interessanti per i giocatori. Samsung Odyssey G4 (S27BG400) propone un pannello IPS FHD da 27 pollici, frequenza a 240Hz, tempo di risposta di 1 ms, supporto FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC. Il supporto regolabile in altezza, la funzione pivot e le tecnologie Eye Saver lo rendono adatto anche per sessioni di utilizzo prolungate. Anche i modelli G3 a prezzi interessanti ora.

Modem Router Wi-Fi 7

Ecco il meglio della tecnologia Wi-Fi da parte di un produttore, AVM, apprezzato e con molti anni di esperienza, che culminano in un dispositivo affidabile e performante, capace di raggiungere velocità fino a 7.000 Mbit/s.

Stampanti

Selezionate fra i prodotti bestseller indicati dalla stessa Amazon nel settore tecnologia, queste stampanti ora offrono caratteristiche interessanti in base al prezzo a cui sono vendute. HP DeskJet 2820e e Epson Expression Home XP-2200 sono prodotti di qualità e con le tecnologie più recenti per la stampa professionale.

SSD

Queste le migliori offerte per quanto riguarda gli SSD.

AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X

I processori AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X rappresentano le recenti introduzioni di AMD sul mercato, essendo arrivati nella scorsa estate. Hanno già conquistato la leadership nelle loro fasce di prezzo: tre fasce di prestazioni dedicate a utenti con esigenze diverse, tutte basate sullarchitettura più recente di AMD.

Altri AMD Ryzen

Se invece siete disposti a tornare indietro di generazione, ma volete restare nel mondo AMD Ryzen, il punto di riferimento rimane Ryzen 7 5800X perché ha un ottimo prezzo nel rapporto prestazioni/prezzo . Parliamo di un 8 core/16 thread con frequenza di clock di base di 3,8 GHz e frequenza di picco di 4,7 GHz, 36MB di cache e Socket AM4, specifiche ottime per il gaming. Ryzen 7 5800X appartiene alla quinta generazione di processori AMD Ryzen basati sull'architettura Zen 3, lanciata nel 2020. Confrontando il Ryzen 7 5800X con i più recenti Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X, i nuovi modelli sono costruiti sull'architettura Zen 5 e offrono miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni single-thread e multi-thread, e un supporto aggiornato per DDR5 e PCIe 5.0.

Intel Core

Tra gli Intel Core, invece, è particolarmente interessante il prezzo di questo Intel Core i9-14900K con 24 core (8 P-core + 16 E-core) e 32 thread, frequenza di clock massima di 6 GHz e di base di 2,2 GHz, Socket LGA 1700. La differenza principale tra i processori "KF" e "K" è che i "KF" non dispongono di grafica integrata. Questo significa che per utilizzare questi processori è necessario avere una scheda grafica dedicata. Questa opzione è spesso scelta da utenti che utilizzano una GPU dedicata e non necessitano della grafica integrata.

Schede madri

Per quanto riguarda le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 prima esposti, differiscono per il prezzo.

RAM Corsair

Diverse offerte sulle memorie RAM DDR4 e DDR5: ecco i banchi più convenienti ora su Amazon dai brand più prestigiosi. Occhio ai bundle con molto quantitativo di memoria, perché fanno scendere il prezzo a pochi euro al GB.

Mouse gaming

Ecco alcune ottime offerte per quanto riguarda i sempre apprezzati mouse gaming delle migliori marche. Ci sono soluzioni per i giocatori che vogliono passare alla connessione wireless, in quanto non ci sono differenze prestazionali sensibili rispetto alla connessione con cavo. Interessanti anche quelli più leggeri, compatti e agili. Qui la guida all'acquisto completa sui mouse gaming.

Mouse Logitech

Tastiere Logitech

Per i giocatori, oggi ha un ottimo prezzo la tastiera meccanica Logitech G413 SE, una delle migliori del brand. L'iconico Logitech G G502 HERO scende a meno di 50  e il superleggero Logitech G G203 a poco più di 20  . Ottima anche la Logitech MK295 Silent, silenziosa senza rinunciare alle prestazioni e a un ottimo feedback durante la generazione, ora a soli 29,99 .

Caricatore universale