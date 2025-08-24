MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 4060 e i7 di 13a gen a soli 949: il computer portatile gaming che sfida i desktop

MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT unisce potenza e fluidità grazie al processore Intel Core i7-13620H, alla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060 e a un display IPS da 144 Hz. Una configurazione che permette di affrontare sessioni di gioco impegnative e multitasking avanzato

Questo MSI Cyborg 15 nasce per chi cerca un portatile gaming capace di offrire prestazioni di alto livello in qualsiasi contesto. Alla base del sistema troviamo il processore Intel Core i7-13620H, dotato di 10 core e 16 thread, capace di raggiungere i 4,9 GHz. La struttura ibrida con 6 Performance core e 4 Efficient core permette di gestire con fluidità sia le applicazioni più pesanti che le attività quotidiane in multitasking.

Ad affiancare la CPU c'è la Nvidia GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6, basata sull'architettura Ada Lovelace. Questo significa accesso al ray tracing in tempo reale e al DLSS 3, tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale per aumentare la fluidità dei giochi senza sacrificare la qualità grafica. Un'accoppiata che porta il gaming portatile a livelli vicini a quelli di un desktop di fascia alta.

Fondamentale anche il display IPS da 144 Hz, che assicura immagini sempre nitide e reattive e permette di cogliere ogni dettaglio nei titoli più frenetici. Si tratta di un pannello con diagonale di 15,6 pollici e risoluzione di 1920 x 1080 pixel. La reattività del pannello si sposa con i 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e l'unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB, che garantiscono caricamenti rapidi e gestione efficiente dei giochi moderni.

Il design del sistema di raffreddamento prevede un tubo condiviso tra CPU e GPU, capace di bilanciare il calore in tempo reale e mantenere alte le prestazioni anche durante le sessioni più intense. A supporto arriva la pasta termica proprietaria MSI, sviluppata per assicurare stabilità e resistenza nel tempo.

Completano la dotazione Wi-Fi 6E, sistema operativo Windows 11 Home e il software MSI Center, che consente di personalizzare in ogni dettaglio il funzionamento del portatile. Come da tradizione per la serie gaming di MSI, la garanzia copre 2 anni anche per acquisti effettuati tramite P.IVA. Se siete alla ricerca di prestazioni di altissimo livello, ma in un portatile, e non volete svenarvi questa è sicuramente l'opzione che fa al caso vostro.