MacBook Air 2025 chip M4 a 949, ma occhio anche a iPhone 16 Pro e Pro Max da 999, sono giorni anomali per i prezzi su Amazon

Succede spesso di domenica, per qualche motivo. I prezzi poi potrebbero essere così anche domani, oppure no. Amazon continua con la bizzarra usanza di scontare diversi articoli Apple nel weekend e noi siamo qui a segnalarvelo.

Un weekend veramente interessante per chi cerca sconti su articoli Apple, grazie a una serie di offerte davvero aggressive che spaziano dagli accessori più popolari ai MacBook Air. Proprio questi ultimi sono fra i più interessanti di tutti: non si erano mai visti prima quelli con Chip M4 del 2025 a soli 949. Ma vediamo cosa bolle nella pentola Amazon oggi.

Iniziamo proprio dal nuovo MacBook Air 2025 con chip M4, unoccasione notevole: a 949 o 979 a seconda del colore e nella configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Prezzi eccezionali per entrare nel mondo dei portatili Apple o cambiare quello vecchio.

iPhone 16 Pro nero, 128GB, 999

iPhone 16 Pro, 256GB, 2 colori, 1.099

iPhone 16 Pro Max, 256GB, 1.199

La gamma iPhone 16 Pro si trova in forte ribasso con il modello da 256 GB a 1.099, circa 270 euro in meno rispetto al prezzo di lancio, mentre il Pro Max scende a 1.199 con un risparmio vicino ai 290 euro. Si tratta di uno sconto importante per i top di gamma più recenti, che mantengono prestazioni eccellenti, fotocamere evolute e una qualità costruttiva che li rende tra gli smartphone più ambiti sul mercato.

Chi cerca un computer compatto ma potente può guardare al Mac mini con chip M4, disponibile in offerta a 599. Questo modello rappresenta lingresso più accessibile al mondo Mac, ma al tempo stesso offre potenza di calcolo più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane e persino per lavori più impegnativi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si inserisce facilmente in qualsiasi setup, dallufficio alla postazione di studio a casa.

Molto interessante anche la promozione sulliPad Air M3 da 11 pollici, disponibile a 599 nella versione Wi-Fi da 128 GB e a 879 nella variante con 256 GB e 5G. Questa generazione porta con sé una potenza che si avvicina ai modelli Pro, in un formato leggero e versatile, adatto tanto allo studio e alla produttività quanto allintrattenimento.

Le AirPods nella loro versione base scendono oggi a circa 118, una cifra decisamente interessante per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple con le cuffiette true wireless più popolari. Restano un punto di riferimento per semplicità d'uso, integrazione immediata con i dispositivi della Mela e qualità audio che, in questa fascia di prezzo, diventano ancora più allettanti.

