MacBook Air 2025 chip M4 a 949, ma occhio anche a iPhone 16 Pro e Pro Max da 999, sono giorni anomali per i prezzi su Amazon
Succede spesso di domenica, per qualche motivo. I prezzi poi potrebbero essere così anche domani, oppure no. Amazon continua con la bizzarra usanza di scontare diversi articoli Apple nel weekend e noi siamo qui a segnalarvelo.di Redazione pubblicata il 24 Agosto 2025, alle 07:58 nel canale Apple
Un weekend veramente interessante per chi cerca sconti su articoli Apple, grazie a una serie di offerte davvero aggressive che spaziano dagli accessori più popolari ai MacBook Air. Proprio questi ultimi sono fra i più interessanti di tutti: non si erano mai visti prima quelli con Chip M4 del 2025 a soli 949. Ma vediamo cosa bolle nella pentola Amazon oggi.
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste1249.00 949.00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte1249.00 949.00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia1249.00 979.00 Compra ora
Iniziamo proprio dal nuovo MacBook Air 2025 con chip M4, unoccasione notevole: a 949 o 979 a seconda del colore e nella configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Prezzi eccezionali per entrare nel mondo dei portatili Apple o cambiare quello vecchio.
iPhone 16 Pro nero, 128GB, 999
iPhone 16 Pro, 256GB, 2 colori, 1.099
Apple iPhone 16 Pro 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e unautonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio nero1369.00 1099.00 Compra ora
iPhone 16 Pro Max, 256GB, 1.199
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e unautonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio nero1489.00 1199.00 Compra ora
La gamma iPhone 16 Pro si trova in forte ribasso con il modello da 256 GB a 1.099, circa 270 euro in meno rispetto al prezzo di lancio, mentre il Pro Max scende a 1.199 con un risparmio vicino ai 290 euro. Si tratta di uno sconto importante per i top di gamma più recenti, che mantengono prestazioni eccellenti, fotocamere evolute e una qualità costruttiva che li rende tra gli smartphone più ambiti sul mercato.
Chi cerca un computer compatto ma potente può guardare al Mac mini con chip M4, disponibile in offerta a 599. Questo modello rappresenta lingresso più accessibile al mondo Mac, ma al tempo stesso offre potenza di calcolo più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane e persino per lavori più impegnativi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si inserisce facilmente in qualsiasi setup, dallufficio alla postazione di studio a casa.
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria Grigio siderale719.00 599.00 Compra ora
Molto interessante anche la promozione sulliPad Air M3 da 11 pollici, disponibile a 599 nella versione Wi-Fi da 128 GB e a 879 nella variante con 256 GB e 5G. Questa generazione porta con sé una potenza che si avvicina ai modelli Pro, in un formato leggero e versatile, adatto tanto allo studio e alla produttività quanto allintrattenimento.
Le AirPods nella loro versione base scendono oggi a circa 118, una cifra decisamente interessante per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple con le cuffiette true wireless più popolari. Restano un punto di riferimento per semplicità d'uso, integrazione immediata con i dispositivi della Mela e qualità audio che, in questa fascia di prezzo, diventano ancora più allettanti.