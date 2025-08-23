La sonda spaziale NASA New Horizons (che sorvolò Plutone) è entrata in ibernazione, forse per sempre

La NASA ha annunciato che sonda spaziale New Horizons è entrata in un nuovo periodo di ibernazione programmato. A causa dei tagli al budget per l'anno fiscale 2026 questa missione potrebbe concludersi nei prossimi mesi.

Grazie alla sonda spaziale NASA New Horizons abbiamo potuto vedere per la prima volta nella storia dell'umanità il pianeta nano Plutone da una distanza ravvicinata, aprendo nuovi scenari per la comprensione degli oggetti che si trovano nella periferia del Sistema Solare. Quella che era poco più che un'immagine sfumata, anche se osservato con i telescopi più potenti, ha da qualche anno immagini ad alta risoluzione. Attualmente non sono previste altre missioni verso Plutone e quindi la missione New Horizons rimane una vera risorsa inestimabile per gli scienziati, mentre prosegue la sua missione nello Spazio profondo.

La NASA ha annunciato recentemente di aver aggiornato il software di bordo per consentire alla sonda spaziale di resistere a periodi prolungati di inattività e di operare lontano dal Sole, più di quanto previsto inizialmente. Ora la New Horizons è entrata in una fase di ibernazione che sarà la più lunga da quando è stata lanciata e che potrebbe sostanzialmente non terminare mai, a causa dei tagli al budget della NASA che potrebbe porre fine alla missione.

Secondo quanto riportato lo stato di ibernazione di New Horizons è iniziato il 7 agosto. La sonda spaziale si trova nella fascia di Kuiper a circa 9,2 miliardi di chilometri dalla Terra, tanto che per comunicare con la navicella è necessario attendere 8 ore e 31 minuti.

Come spiegato nel comunicato, New Horizons (che stava raccogliendo dati da aprile) rimarrà ora in ibernazione in attesa che venga definito il budget della NASA per l'anno fiscale 2026. Se l'agenzia spaziale troverà i fondi, la sonda potrebbe essere risvegliata a giugno 2026. Si tratterà del periodo di ibernazione più lungo mai affrontato, superando quello precedente di 273 giorni, da giugno 2022 a marzo 2023.

Durante questo periodo gli strumenti registreranno la presenza di particelle cariche nell’eliosfera esterna. I dati raccolti saranno trasmessi alla Terra solamente quando New Horizons si risveglierà ma solamente se verranno trovati i finanziamenti necessari per continuare la missione. Non sappiamo quale sarà il futuro di questa missione. Come scritto, non sono previste altre missioni in questa zona dello Spazio per i prossimi decenni mentre c'è ancora tanto da capire e conoscere del Sistema Solare esterno.