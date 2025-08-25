Netflix ai partner: "Usate l'AI? Seguite queste cinque regole"
Netflix, dopo le polemiche per luso dellAI nel documentario What Jennifer Did, pubblica le sue linee guida ufficiali per gli studi di produzione. Obiettivo: garantire trasparenza, rispetto del copyright e tutelare interpretazioni e dati sensibilidi Andrea Bai pubblicata il 25 Agosto 2025, alle 08:16 nel canale Web
Netflix ha già sperimentato da vicino gli effetti negativi delluso dellintelligenza artificiale generativa nel mondo audiovisivo: lo scorso anno il documentario What Jennifer Did di Jenny Popplewell, dedicato a un caso di cronaca nera, era stato criticato per limpiego di immagini generate dallAI in sostituzione di vere foto darchivio. Lepisodio aveva alimentato un acceso dibattito sulla possibilità che strumenti di questo tipo possano distorcere la realtà proprio in contesti in cui il pubblico si aspetta rigore e veridicità.
Per evitare il ripetersi di simili controversie, la piattaforma ha scelto di muoversi in anticipo con un documento ufficiale pubblicato sul proprio Partner Help Center. In questo testo vengono delineati i principi guida e le regole che i team di produzione dovranno seguire nelluso delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Secondo Netflix, questi strumenti rappresentano aiuti creativi preziosi, capaci di velocizzare lo sviluppo di immagini, suoni, testi e video, permettendo di esplorare soluzioni originali. Tuttavia, proprio a causa della rapida evoluzione del settore, si è reso necessario definire confini chiari.
Nelle linee guida si legge che ogni partner dovrà informare il proprio referente Netflix qualora intenda integrare AI generativa nei processi creativi. La comunicazione è considerata indispensabile per mantenere trasparenza e restare in linea con le pratiche migliori a livello internazionale. Alcuni casi duso a basso rischio non richiederanno una supervisione legale, ma nel momento in cui i contenuti generati riguardano elementi definitivi della produzione, limmagine di un talento, dati personali o proprietà intellettuali di terzi, sarà necessario richiedere unapprovazione scritta.
Netflix e le nuove linee guida sulluso dellAI: cinque principi base
Il framework elaborato da Netflix si articola attorno a cinque principi chiave, ritenuti fondamentali per un uso responsabile. In primo luogo, i contenuti generati non devono riprodurre o ricreare in modo sostanziale caratteristiche identificabili di materiale protetto da copyright o appartenente a terzi. In secondo luogo, gli strumenti adottati non devono archiviare, riutilizzare o addestrarsi sugli input e output forniti durante la produzione. Inoltre, quando possibile, è richiesto che tali strumenti siano impiegati in un ambiente aziendale protetto, così da salvaguardare i dati in ingresso. Un ulteriore punto stabilisce che i materiali generati abbiano un carattere temporaneo e non debbano confluire nelle consegne finali. Infine, viene specificato che lAI non può sostituire prestazioni artistiche o sindacalmente regolamentate senza consenso.
Netflix chiarisce che, se le produzioni sono sicure di rispettare le linee guida, sarà sufficiente notificare il referente. Diversamente, qualora vi fossero dubbi sul perimetro di conformità o il rischio di violazioni, sarà obbligatorio richiedere ulteriori indicazioni e unapprovazione scritta prima di procedere. Lintento è ridurre il rischio legale e al tempo stesso proteggere creativi, interpreti e dati sensibili coinvolti nel processo produttivo.
Con questa regolamentazione, Netflix cerca di trovare un equilibrio tra la spinta innovativa dellintelligenza artificiale e la necessità di preservare trasparenza, autenticità e rispetto dei diritti. La scelta nasce dallesperienza diretta con le critiche subite e rappresenta un tentativo di anticipare le sfide etiche e legali che il settore audiovisivo dovrà affrontare sempre più spesso nei prossimi anni.
