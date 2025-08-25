Netflix ai partner: "Usate l'AI? Seguite queste cinque regole"

Netflix, dopo le polemiche per luso dellAI nel documentario What Jennifer Did, pubblica le sue linee guida ufficiali per gli studi di produzione. Obiettivo: garantire trasparenza, rispetto del copyright e tutelare interpretazioni e dati sensibili

Netflix ha già sperimentato da vicino gli effetti negativi delluso dellintelligenza artificiale generativa nel mondo audiovisivo: lo scorso anno il documentario What Jennifer Did di Jenny Popplewell, dedicato a un caso di cronaca nera, era stato criticato per limpiego di immagini generate dallAI in sostituzione di vere foto darchivio. Lepisodio aveva alimentato un acceso dibattito sulla possibilità che strumenti di questo tipo possano distorcere la realtà proprio in contesti in cui il pubblico si aspetta rigore e veridicità.

Per evitare il ripetersi di simili controversie, la piattaforma ha scelto di muoversi in anticipo con un documento ufficiale pubblicato sul proprio Partner Help Center. In questo testo vengono delineati i principi guida e le regole che i team di produzione dovranno seguire nelluso delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Secondo Netflix, questi strumenti rappresentano aiuti creativi preziosi, capaci di velocizzare lo sviluppo di immagini, suoni, testi e video, permettendo di esplorare soluzioni originali. Tuttavia, proprio a causa della rapida evoluzione del settore, si è reso necessario definire confini chiari.

Nelle linee guida si legge che ogni partner dovrà informare il proprio referente Netflix qualora intenda integrare AI generativa nei processi creativi. La comunicazione è considerata indispensabile per mantenere trasparenza e restare in linea con le pratiche migliori a livello internazionale. Alcuni casi duso a basso rischio non richiederanno una supervisione legale, ma nel momento in cui i contenuti generati riguardano elementi definitivi della produzione, limmagine di un talento, dati personali o proprietà intellettuali di terzi, sarà necessario richiedere unapprovazione scritta.

Netflix e le nuove linee guida sulluso dellAI: cinque principi base

Il framework elaborato da Netflix si articola attorno a cinque principi chiave, ritenuti fondamentali per un uso responsabile. In primo luogo, i contenuti generati non devono riprodurre o ricreare in modo sostanziale caratteristiche identificabili di materiale protetto da copyright o appartenente a terzi. In secondo luogo, gli strumenti adottati non devono archiviare, riutilizzare o addestrarsi sugli input e output forniti durante la produzione. Inoltre, quando possibile, è richiesto che tali strumenti siano impiegati in un ambiente aziendale protetto, così da salvaguardare i dati in ingresso. Un ulteriore punto stabilisce che i materiali generati abbiano un carattere temporaneo e non debbano confluire nelle consegne finali. Infine, viene specificato che lAI non può sostituire prestazioni artistiche o sindacalmente regolamentate senza consenso.

Netflix chiarisce che, se le produzioni sono sicure di rispettare le linee guida, sarà sufficiente notificare il referente. Diversamente, qualora vi fossero dubbi sul perimetro di conformità o il rischio di violazioni, sarà obbligatorio richiedere ulteriori indicazioni e unapprovazione scritta prima di procedere. Lintento è ridurre il rischio legale e al tempo stesso proteggere creativi, interpreti e dati sensibili coinvolti nel processo produttivo.

Con questa regolamentazione, Netflix cerca di trovare un equilibrio tra la spinta innovativa dellintelligenza artificiale e la necessità di preservare trasparenza, autenticità e rispetto dei diritti. La scelta nasce dallesperienza diretta con le critiche subite e rappresenta un tentativo di anticipare le sfide etiche e legali che il settore audiovisivo dovrà affrontare sempre più spesso nei prossimi anni.