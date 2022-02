La Stazione Spaziale Internazionale sarà fatta deorbitare nel 2031

Nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno spinto per estendere la vita operativa della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030. L'ESA sembrerebbe concorde con questa possibilità, mentre la Russia è più esitante (anche per via delle tensioni geopolitiche di questo periodo). La vita utile dell'ISS, se il progetto sarà approvato, sarà di circa 30 anni.

Lo scopo della NASA è quella di consentire una transizione "senza soluzione di continuità" tra l'attuale stazione spaziale e le future stazioni spaziali commerciali che verranno costruite nel corso dei prossimi anni. La stessa agenzia spaziale ha finanziato attualmente tre soluzioni differenti che saranno costruite da Nanoracks, Blue Origin/Sierra Space e Northrop Grumman. C'è poi da considerare anche la stazione spaziale che sarà realizzata da Axiom Space a partire da alcuni moduli che saranno agganciati prima alla ISS per poi diventare una soluzione a sé.

Robyn Gatens (direttrice della ISS per la NASA) ha dichiarato "la Stazione Spaziale Internazionale sta entrando nel suo terzo e più produttivo decennio come piattaforma scientifica rivoluzionaria in microgravità. Questo terzo decennio è uno dei risultati, basato sulla nostra partnership globale di successo per verificare l'esplorazione e le tecnologie di ricerca umana per supportare l'esplorazione dello spazio profondo, continuare a restituire benefici medici e ambientali all'umanità e gettare le basi per un futuro commerciale nell'orbita bassa terrestre. Non vediamo l'ora di massimizzare questi ritorni dalla stazione spaziale fino al 2030, pianificando la transizione verso le destinazioni spaziali commerciali che seguiranno".

La fine della Stazione Spaziale Internazionale sarà nell'Oceano Pacifico

L'impegno della NASA nei prossimi anni sarà quindi diviso tra diversi obiettivi. Le nuove missioni spaziali robotiche oppure il proseguo di quelle già lanciate ma anche il ritorno dell'essere umano sulla Luna con Artemis, il continuo monitoraggio della Terra e l'importanza di ciò che è possibile sperimentare in LEO. L'agenzia quindi non vuole abbandonare l'orbita bassa terrestre ma trasformare il suo impegno da realizzatrice di servizi a fruitrice degli stessi attraverso accordi con società private.

Il futuro della ISS schematizzato dalla NASA, click sull'immagine per ingrandire

In un nuovo documento rilasciato in questi giorni si accenna anche alla fine che farà la Stazione Spaziale Internazionale. Innanzitutto la NASA ha precisato che i partner stanno continuando a monitorare la salute della stazione spaziale e che "vi è un'elevata fiducia sul fatto che la vita della ISS possa essere ulteriormente estesa fino al 2030". Sostanzialmente la vita operativa è limitata dai componenti strutturali (i moduli) mentre altre parti possono essere sostituite o riparate più semplicemente. La struttura primaria si deteriora per via dei carichi dinamici dovuti all'attracco o al distacco delle navicelle oltre agli sbalzi termici durante i cicli orbitali.

Quando la Stazione Spaziale Internazionale arriverà a fine vita il comando missione programmerà alcune manovre per far sì che la ISS rallenti (moto retrogrado anziché posigrado) per poi abbassare l'orbita lentamente. La programmazione avverrà basandosi anche sul ciclo solare che influisce sull'atmosfera terrestre e quest'ultima influisce sulla resistenza che si genera sulla ISS.

La traiettoria finale cercherà di far deorbitare la ISS nell'Oceano Pacifico meridionale nella zona di Point Nemo, dove non ci sono imbarcazione o isole abitate. La sicurezza sarà una priorità considerando che la massa della stazione spaziale potrebbe permettere ad alcuni detriti di arrivare fino alla superficie. Il periodo previsto è quello di inizio 2031.

Dopo che la Stazione Spaziale Internazionale sarà deorbitata, la NASA prevede di investire sui CLD (Commercial LEO Destinations) per continuare gli studi legati alle attrezzature mediche, al supporto vitale, alla produzione alimentare, all'esercizio fisico affittando anche spazio a bordo delle stazioni commerciali per svolgere i test. Questi potranno essere svolti sia da astronauti NASA che da astronauti privati in base alle esigenze. Sempre a bordo delle stazioni spaziali commerciali verranno provate e convalidate tecnologie che saranno impiegate sulla Luna o per le missioni su Marte.

Del resto anche Phil McAlister (direttore per le attività spaziali commerciali della NASA) ha dichiarato che il settore privato è tecnicamente e finanziariamente in grado di sviluppare soluzioni per LEO. Ora il Congresso USA ha i documenti che permetteranno di valutare al meglio la situazione e dovrebbe essere in grado di decidere di prolungare la vita della ISS fino al 2030 (l'attuale limite è per il 2025).

