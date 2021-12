La NASA annuncia i nuovi astronauti che inizieranno l'addestramento il prossimo mese

A Febbraio di quest'anno l'ESA aveva annunciato la selezione per i futuri astronauti. A distanza di qualche mese anche la NASA ha presentato la nuova "classe", composta da dieci membri, che sarà la base per i futuri progetti di esplorazione spaziale sia in orbita bassa terrestre (LEO) che per le missioni Artemis dirette verso la Luna.

Tra questi nomi ci potrebbe essere quindi il nuovo astronauta che poserà ancora il piede sul nostro satellite naturale dopo l'ultima missione Apollo. Si tratta quindi di persone destinate a scrivere la storia dell'esplorazione spaziale e il futuro stesso dell'agenzia spaziale statunitense.

I nuovi astronauti della NASA per la ISS e verso la Luna

Le selezioni sono state durissime considerando che per selezionare dieci nomi sono state passate al setaccio oltre 12 mila candidature di cittadini statunitensi che si sono candidati lo scorso anno. La classe 2021 è l'ultima in quattro anni e dal 2022 inizieranno l'addestramento improntato a una formazione completa.

Per la prima volta, in questa selezione era richiesto anche un master in campo STEM (science, technology, engineering and mathematics). Ora, dal 1959, sono stati selezionati dalla NASA 360 persone per diventare astronauti.

Bill Nelson (amministratore della NASA) ha dichiarato "oggi diamo il benvenuto a 10 nuovi esploratori, 10 membri della generazione Artemis, la classe dei candidati astronauti 2021 della NASA. Da solo, ogni candidato ha - la stoffa giusta -, ma insieme rappresentano il credo del nostro Paese: E pluribus unum – da molti, uno".

I nomi dei nuovi astronauti della NASA

Nichole Ayers (32 anni) dal Colorado, maggiore dell'USAF

Marcos Berríos (37 anni) di Porto Rico, maggiore dell'USAF

Christina Birch (35 anni) dall'Arizona, biochimica

Deniz Burnham (36 anni) dall'Alaska, tenente dell'USN

Luke Delaney (42 anni) dalla Florida, maggiore in congedo dell'USMC

Andre Douglas (35 anni) dalla Virginia, ingegnere meccanico, elettrico e informatico

Jack Hathaway (39 anni) dal Connecticut, comandante dell'USN

Anil Menon (45 anni) dal Minnesota, tenente colonnello dell'USAF

Christopher Williams (38 anni) dal Maryland, fisico

Jessica Wittner (38 anni) dalla California, tenente comandante dell'USN

L'addestramento inizierà al Johnson Space Center a partire da Gennaio 2022 e durerà due anni. Gli astronauti impareranno così il funzionamento dettagliato e la riparazione della ISS, addestramento per le EVA, conoscenze di robotica, funzionamento dell'aereo d'addestramento T-38 e a parlare il russo. Impareranno anche a utilizzare i sistemi di bordo della capsula Crew Dragon, ma anche di Orion e di NASA SLS.

Alcune delle caratteristiche degli astronauti della NASA

Per citare alcune delle caratteristiche dei nuovi astronauti, la Ayers ha una laurea in matematica e una specializzazione in russo (con un master successivo in matematica computazionale e applicata). Ha volato per oltre 1350 ore su T-38 e F-22 Raptor (anche in combattimento).

Berríos invece è ingegnere aerospaziale per lo sviluppo dell'aviazione USA, pilota collaudatore con laurea al MIT in ingegneria meccanica e un master nello stesso campo. Ha anche un dottorato in aeronautica e astronautica e ha volato per oltre 1300 ore.

Birch invece ha una laurea in matematica, una in biochimica e biofisica molecolare. Ha poi un dottorato in ingegneria biologica al MIT e ha anche insegnato all'Università della California. Inoltre è una ciclista su pista vittoriosa. Burnham ha una laurea in ingegneria chimica e un master in ingegneria meccanica.

Delaney ha una laurea in ingegneria meccanica e un master in ingegneria aerospaziale. Ha combattuto durante le operazioni Enduring Freedom oltre a essere pilota collaudatore e pilota istruttore lavorando anche per la NASA e in totale ha raggiunto 3700 ore di volo su 48 modelli di aeroplano.

Douglas invece ha una laurea in ingegneria meccanica, un master in ingegneria meccanica, uno in architettura navale e ingegneria marina e un master in ingegneria elettrica e informatica. Non manca poi un un dottorato in ingegneria dei sistemi. Ha lavorato anche per la guardia costiera USA. Hathaway ha una laurea in fisica e storia. Ha esperienza di volo all'interno dello Strike Fighter Squadron 14 e ha complessivamente oltre 2500 ore di volo su 30 diversi aeroplani e ha prestato servizio in 39 missioni di combattimento.

Menon invece è medico di volo di SpaceX e ha lavorato per il lancio della missione Demo-2 che ha riportato astronauti statunitensi da suolo statunitense nello Spazio dopo lo Space Shuttle. Aveva già collaborato con la NASA con lo stesso incarico per gli astronauti a bordo della ISS. Come medico ha anche partecipato alle operazioni durante i terremoti di Haiti e del Nepal.

Williams ha una laurea in fisica e un dottorato in fisica (specializzazione in astrofisica) al MIT. Successivamente è entrato ad Harvard come fisico clinico e ricercatore e ha poi lavorato in ospedale. Wittner ha un Bachelor of Science in ingegneria aerospaziale e un Master of Science in ingegneria aerospaziale. Anche lei ha combattuto in guerra a bordo degli aerei F/A-18 con lo Strike Fighter Squadron 34 e Strike Fighter Squadron 151.

