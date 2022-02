NASA SLS: niente lancio a marzo 2022, la missione Artemis I partirà forse ad aprile

Si torna a parlare ancora una volta della missione Artemis I che aprirà il nuovo corso per riportare gli esseri umani sulla Luna dopo un'assenza che dura da cinquant'anni. La prima missione sarà senza equipaggio ma sarà fondamentale per provare i nuovi sistemi come il grande razzo NASA SLS (Space Launch System).

Recentemente avevamo scritto di come la NASA aveva pianificato un possibile lancio tra il 12 e il 27 marzo 2022. Ora questa data è stata scartata per via di ulteriori ritardi al programma Artemis con un annuncio che è avvenuto nella serata di ieri (ora italiana). La speranza rimane quella di poter lanciare questa missione entro la prima metà dell'anno per permettere di mantenere tempistiche accettabili rispettando la roadmap.

Nuovi ritardi per il lancio di NASA SLS per la missione Artemis I

In un breve post sul blog ufficiale delle missioni Artemis, la NASA ha riportato come lo spostamento di NASA SLS completamente assemblato è stato posticipato a non prima di marzo 2022 (verso metà mese). Solo a quel punto sarà possibile vedere finalmente il grande razzo alla luce del Sole per muoversi dal VAB al Launch Pad 39B del Kennedy Space Center in Florida.

La motivazione, secondo quanto riportato sia nel post che nella conferenza successiva, è dovuta alle operazioni di preparazione al wet dress rehearsal (che nella precedente roadmap era previsto per metà febbraio). I dirigenti dell'agenzia hanno precisato che non ci sono problemi specifici per questi ritardi ma preferiscono non fornire una data precisa per queste operazioni. Ovviamente questo non significa che nuovi ritardi non possano accadere.

Nel testo si legge che "sebbene le squadre non stiano lavorando su problemi importanti, gli ingegneri continuano il lavoro associato alle attività di chiusura finale e ai test del sistema di terminazione del volo (ndr. FTS) prima del wet dress rehearsal". Una volta che queste operazioni saranno completate, NASA SLS potrà essere portato nella zona di lancio per l'esecuzione del test e infine sarà riportato all'interno del VAB per gli ultimi controlli.

Non ci sono preoccupazione particolari neanche per i due booster laterali a propellente solido. Per quanto il periodo di "utilizzo migliore" sarà passato (un anno dopo il completamento dell'assemblaggio, avvenuto a marzo 2021) al momento del lancio, gli ingegneri pensano che i booster funzioneranno correttamente. Allo stato attuale il lancio potrebbe avvenire nelle finestre dall'8 al 23 di aprile oppure dal 7 al 21 maggio. Anche in questo caso la NASA non ha rilasciato una data precisa, propendendo comunque per lanciare il prima possibile.

