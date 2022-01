La nuova roadmap della NASA per l'allunaggio con le missioni Artemis

Solo qualche giorno fa abbiamo scritto del nuovo piano della NASA per il lancio della missione Artemis I e del nuovo razzo SLS (Space Launch System). L'obiettivo dell'agenzia spaziale statunitense è quello di riuscire a portare a termine tutti i test che rimangono e lanciare il razzo per marzo 2022 (o al più tardi ad aprile). Una nota positiva arriva dalla sostituzione del controller di volo di uno dei motori RS-25 dello stadio principale che è avvenuta con successo. Mancano però ancora diversi passaggi.

Da poco è disponibile la roadmap aggiornata delle missioni Artemis che permette di farsi un'idea di quello che la NASA ha intenzione di portare a termine nei prossimi anni. Scartato definitivamente il piano di far ritornare l'essere umano sulla Luna entro il 2024, ora l'obiettivo è (ottimisticamente) riuscire a farlo allunare nel 2025.

La NASA mostra la nuova roadmap per tornare sulla Luna

Come sappiamo le missioni Artemis sono pensate non solo per tornare a mettere piede sulla Luna ma anche per cercare di stabilircisi in maniera più continuativa rispetto alle missioni Apollo. Questa strategia servirà anche per contrastare i piani di Cina e Russia che vogliono creare una base permanente sul suolo lunare chiamata Stazione Lunare Internazionale di Ricerca (ILRS). A questo ambizioso progetto potrebbe partecipare anche l'ESA che rimane partner della NASA per Artemis.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Per riuscirci servirà che tutto ciò che è ancora "sulla carta" o come prototipo si compia nel giusto tempo (con gli standard di sicurezza aggiornati). Una sfida impegnativa e costosa. Non impossibile, anche grazie all'aiuto di altre agenzie e privati, come SpaceX (che fornirà il lander, una versione modificata di Starship).

La scelta della NASA (e partner) è quella di creare un avamposto orbitale chiamato Lunar Gateway (in parte realizzato anche in Italia). La roadmap prevede quindi di lanciare Artemis I entro quest'anno. Bisognerà aspettare poi fino al 2024 per vedere i primi astronauti tornare in orbita lunare e quindi superare l'orbita bassa terrestre.

Artemis I : 2022 senza equipaggio

: 2022 senza equipaggio Artemis II : 2024 con equipaggio ma senza allunaggio

: 2024 con equipaggio ma senza allunaggio Artemis III : 2025 con equipaggio e allunaggio ma senza Gateway

: 2025 con equipaggio e allunaggio ma senza Gateway Artemis IV : data da definire, con equipaggio senza allunaggio ma assemblaggio Gateway

: data da definire, con equipaggio senza allunaggio ma assemblaggio Gateway Artemis V: data da definire, con equipaggio, Gateway e allunaggio

Fino al 2025 (con il primo allunaggio di Artemis) la NASA utilizzerà SLS Block 1 che comprende il secondo stadio Interim Cryo Propulsion Stage (ICPS). Da Artemis IV invece verrà aggiornato il secondo stadio con l'Exploration Upper Stage (EUS) e quindi si passerà all'SLS Block 1B.Nel 2024 ci sarà anche la prova di allunaggio di Starship senza equipaggio che dovrà quindi superare questo test per poter essere impiegato nel 2025 e sempre quell'anno ci sarà l'integrazione delle nuove tute spaziali xEVA (da febbraio). SpaceX lancerà con Falcon Heavy anche i moduli PPE/HALO a partire da novembre 2024.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Con Artemis V la NASA ha programmato di far arrivare in orbita lunare anche il modulo ESPRIT realizzato dall'ESA per espandere il Lunar Gateway e il nuovo braccio robotico. Ci sarà spazio inoltre per i nuovi veicoli che serviranno a spostarsi velocemente sul suolo lunare (chiamati LTV, Lunar Terrain Vehicle). Come scritto sopra, si tratta di uno sforzo tecnologico importante ma che potrebbe aprire nuovi scenari globali.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !