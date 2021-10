L'ESA potrebbe collaborare con Cina e Russia alla Stazione Lunare Internazionale di Ricerca

Nel corso degli scorsi mesi Cina e Russia hanno annunciato l'intenzione di realizzare una Stazione Lunare Internazionale di Ricerca (ILRS). Questa promette di sostenere una serie di missioni durature sul nostro satellite naturale. I piani sono ancora "sulla carta" e inizieranno con l'esplorazione robotica delle zone interessate. Ma in futuro ci saranno astronauti e cosmonauti a popolarla.

Come specificato più volte da Roscosmos e CNSA, il progetto dell'ILRS è aperto anche ad altre nazioni o agenzie che vorranno collaborare. NASA e Stati Uniti non possono inserirsi nel progetto in quanto l'emendamento Wolf non consente di stringere accordi con la controparte cinese (non ci sarebbero problemi ci fosse solo la Russia). Per l'ESA invece questa problematica non si pone, tanto che a Novembre cercherà di raccogliere i segnali del rover cinese Zhurong in uno sforzo congiunto Europa-Cina.

L'ESA collaborerà alla Stazione Lunare Internazionale di Ricerca?

Attualmente la decisione non è ancora stata presa. Si tratta del resto di un impegno particolarmente costoso e "spalmato" su molti anni. Nonostante tutto René Pischel (a capo dell'ufficio ESA in Russia) ha dichiarato all'agenzia stampa TASS che sarebbero in corso delle discussioni tra gli stati membri.

Dopo le consultazioni tra i vari stati appartenenti all'ESA ci sarà la possibilità di conoscere la risposta europea al progetto della Stazione Lunare Internazionale di Ricerca. Il progetto continuerà anche se nessun altro stato vorrà aderire al duo Russia-Cina, ma ovviamente renderà il tutto più complesso (e costoso).

L'ESA è già impegnata con la NASA per le missioni Artemis ma questo non ha impedito comunque di pensare anche a una strategia aggiuntiva. La Luna è un obiettivo ambizioso che promette di avere a disposizione materie prime e crearsi un'esperienza in ambito di missioni spaziali di lunga durata su altri corpi celesti (e non solo in LEO).

La Cina invierà nei prossimi anni le missioni robotiche Chang'e-4, Chang'e-6 e Chang'e-7 mentre la Russia punterà su LUNA-25, LUNA-26 e LUNA-27. Con Chang'e-8 e LUNA-28 invece si dovrebbe iniziare la costruzione dell'habitat vero e proprio sulla superficie della Luna (che dovrebbe iniziare dal 2030). Per la realizzazione della Stazione Lunare Internazionale di Ricerca saranno necessari anche alcuni nuovi lanciatori pesanti che permetteranno di ridurre i lanci e aumentare il carico utile trasportato.