L'ESA tenterà di comunicare con il rover cinese Zhurong attraverso la sonda Mars Express

Ora che la congiunzione solare è finita, le attività su Marte stanno riprendendo. Abbiamo scritto nei giorni scorsi del 14° volo di NASA Ingenuity ma ci sono molte altre sonde e rover che sono in fase di ripresa delle attività. Per esempio il rover cinese Zhurong è ancora attivo e continua la sua missione di esplorazione.

Come sappiamo, già dal momento del lancio della missione Tianwen-1 (della quale fa parte il rover, ma anche l'orbiter) l'ESA era intenzionata a collaborare con la Cina per permettere in caso di problemi di comunicare con la sonda e consentire di avere una connessione "di backup". Questa non è poi stata effettivamente utilizzata anche perché le modalità di comunicazione non erano direttamente compatibili. Ma con il passare del tempo le cose sono cambiate.

ESA Mars Express comunicherà con il rover cinese Zhurong

Secondo quanto riportato in queste ore, il team che segue la sonda ESA Mars Express starebbe pensando di provare (in accordo con la CNSA) una serie di cinque test di comunicazione con il rover cinese Zhurong nel mese di Novembre 2021. Questo consentirebbe alla Cina di avere una sonda di backup nel caso Tianwen-1 dovesse avere problemi o questa non fosse direttamente disponibile.

Come sappiamo il potente DSN (Deep Space Network) gestito dalla NASA non è utilizzabile per via dell'emendamento Wolf che vieta all'agenzia statunitense di collaborare a qualsiasi titolo con le controparti cinesi. Questo però non esclude le altre agenzie internazionali, compresa l'ESA (che ha una fitta serie di scambi con la CNSA).

I test saranno di tipo unidirezionale perché la sonda potrà ricevere i segnali inviati dal rover cinese Zhurong mentre quest'ultimo non potrà ricevere le comunicazioni di Mars Express. Questo però è un problema relativo in quanto si tratta di vere e proprie prove con l'ESA che riceverà i dati al centro operativo ESOC a Darmstadt e i risultati saranno poi inviati al team cinese per l'analisi.

Solitamente quando una sonda e un rover devono comunicare, la prima invia un segnale per iniziare la comunicazione e il secondo invia una risposta. In questo caso, come spiegato sopra, questa tecnica non è possibile per via di un'incompatibilità in ricezione nei sistemi radio del rover.

Questo però non fermerà i test (li renderà solo più difficili). Il rover cinese Zhurong invierà i dati "alla cieca" grazie alla compatibilità del sistema di trasmissione. Il sistema integrato in Mars Express, Melacom UHF di QinetiQ, potrà ascoltare determinate frequenze e capire se sono presenti dei dati. La velocità di connessione iniziale sarà di 8 KB/s per arrivare a 128 KB/s. Alla fine della finestra di comunicazione i dati saranno inviati a Terra. Questa modalità di comunicazione è stata pensata da ormai oltre dieci anni ma mai provata nello Spazio.

Il primo test avverrà il 7 Novembre alle 14:07 e terminerà alle 14:17 (ora italiana). Il secondo sarà il 16 Novembre (dalle 21:34 alle 21:44), il terzo il 18 Novembre (dalle 22:27 alle 22:37). Il quarto sarà il 20 Novembre (dalle 23:20 alle 23:27) e l'ultimo il 23 Novembre (dalle 0:13 alle 0:22). I dati arriveranno a Terra entro due ore. Durante la prossima settimana verranno caricati i dati su Mars Express per comunicare con il rover cinese Zhurong.