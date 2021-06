Stazione Lunare Internazionale: Cina e Russia mostrano i piani per la costruzione

Si è parlato per diverso tempo della realizzazione di una base lunare da parte di Cina (CNSA) e Russia (Roscosmos). Dopo la firma di un accordo di massima tra le due nazioni, ora arrivano ulteriori informazioni ufficiali su quella che è stata chiamata Stazione Lunare Internazionale di Ricerca (ILRS).

Chiaramente si tratta di un piano di lungo periodo che vedrà il suo svolgimento dal 2021 fino al 2030 per la prima fase (e dal 2035 per la seconda). La prima parte riguarda principalmente una fase di analisi della superficie grazie a missioni robotiche. Lo scopo è quello di capire dove e come realizzare una struttura così complessa in un'impresa mai tentata prima. La Cina recentemente ha mostrato le potenzialità del suo programma di ricerca spaziale (per esempio con Chang'e-5), pianificando al contempo altre missioni.

La Stazione Lunare Internazionale sognata da Cina e Russia

Il progetto è stato mostrato durante un meeting internazionale a San Pietroburgo e sono disponibili alcuni documenti on-line. Come precisato, anche se il progetto è promosso da Cina e Russia, entrambe si augurano che altre nazioni vogliano parteciparvi permettendo di condividere sia la conoscenza (ma anche, ovviamente, i costi).

Inizialmente non era stato specificato se il progetto prevedesse una struttura orbitale o sulla superficie, ma negli scorsi mesi è stato chiarito che la Stazione Lunare Internazionale di Ricerca sarebbe sorta sulla superficie del satellite naturale.

Gli scopi scientifici dichiarati sono conoscere la topografia, geomorfologia e struttura geologica lunare. Inoltre si studierà il sottosuolo e la composizione della superficie. Si punterà anche a utilizzare la Luna come struttura per realizzare osservatori astronomici sia dedicati al cielo ma anche alla Terra. Non mancheranno poi esperimenti biologici e medici e la possibilità di utilizzare la Luna per l'estrazione di materiali utili (come l'Elio-3 per la fusione nucleare).

Dalla ricerca alla costruzione sulla Luna

Come scritto sopra, per la Stazione Lunare Internazionale di Ricerca si inizierà con la fase di ricognizione, si passerà poi alla costruzione e al suo utilizzo. La Cina ha pianificato almeno tre missioni lunari (oltre a quelle già effettuate): Chang'e-4, Chang'e-6 e Chang'e-7. La Russia invece ha programmato LUNA-25, LUNA-26 e LUNA-27 mentre potrebbero anche esserci nuove missioni da altri partner. Nelle fasi successive ci saranno anche Chang'e-8 e LUNA-28 per le fasi di costruzione.

I lanci inizialmente utilizzeranno vettori come il Lunga Marcia 3B, Lunga Marcia 5 e Soyuz-2. In futuro a questi si aggiungeranno anche altri razzi per il trasporto di carichi sempre più pesanti (con prestazioni superiori al Lunga Marcia 5B).

Per semplificare le operazioni di costruzione ci sarà un sistema con un'orbita cislunare consentendo il trasporto rapido ed efficiente. In futuro ci sarà poi un ulteriore supporto per assicurare l'abitabilità alla base lunare.

Le varie missioni per la Stazione Lunare Internazionale di Ricerca inizieranno con lo stabilire moduli dedicati all'alimentazione (attraverso piccoli reattori nucleari e pannelli solari) e alla comunicazione. Si passerà poi alla realizzazione dei moduli per la sopravvivenza umana.