NASA SLS: la missione Artemis I potrebbe essere lanciata entro marzo 2022?

La fine del 2021 avrebbe dovuto portare a due eventi legati allo Spazio molto importanti. Uno è stato il lancio del telescopio spaziale James Webb (avvenuto effettivamente il 25 dicembre), il secondo invece era il lancio del razzo NASA SLS per la missione Artemis I verso la Luna. Quest'ultimo non si è compiuto per via di alcuni ulteriori ritardi.

L'agenzia spaziale statunitense sta puntando sull'utilizzo di questo genere di vettori almeno per le prime tre missioni Artemis ma, anche per ridurre i costi, sta pensando di poterlo utilizzare per diverse decine d'anni (fino al 2050). Quando sarà lanciato il primo razzo di questa generazione? La data non è ancora certa.

NASA SLS e il lancio possibile per marzo 2022

Come scritto sopra, non c'è ancora una data precisa per il lancio della missione Artemis I (senza equipaggio) verso la Luna. Secondo l'ultima roadmap dell'agenzia spaziale per la metà di febbraio (ma non prima) il grande razzo NASA SLS lascerà il Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center in Florida.

Sarà la prima volta che questo vettore completamente assemblato sarà esposto all'esterno del VAB dove si trova attualmente. Il razzo sarà spostato fino al Launch Pad 39B sul grande veicolo cingolato chiamato crawler-transporter-2, con la versione originaria che era stata impiegata per le missioni Apollo.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

A quel punto verrà eseguito un wet dress rehearsal dove si proveranno le procedure di lancio, senza però effettivamente accendere i motori. Se tutto andrà come previsto, il razzo tornerà poi all'interno del Vehicle Assembly Building per i preparativi finali prima del lancio vero e proprio. Inizialmente il wet dress rehearsal era previsto per gennaio 2022 ma un problema ha fatto ritardare questa parte della procedura. Se tutto andrà come previsto, il primo volo di NASA SLS avverrà tra il 12 e il 27 marzo 2022. L'altra finestra di lancio sarà invece tra l'8 e il 23 di aprile 2022.

Gli ingegneri hanno risolto il guasto a uno dei controller dei motori RS-25 sostituendolo prima del lancio. I test successivi non hanno dato segni di anomalie o problemi e tutto è andato come previsto. Come scritto nel comunicato "dopo aver sostituito e testato uno dei quattro controller dei motori RS-25, il team ha condotto diversi test per assicurarsi che l'enorme stadio centrale fosse pronto per essere portato sulla rampa di lancio per le prove di wet dress rehearsal del lancio di Artemis I". Il prossimo test sarà condotto una volta che il razzo verrà portato fino alla rampa di lancio così da assicurarsi che la sequenza di lancio possa concludersi senza imprevisti. Questa è sicuramente una buona notizia, ma l'avventura non è ancora conclusa.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !