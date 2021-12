La NASA finanzierà tre progetti per stazioni spaziali commerciali

Nel corso delle scorse settimane sono state rivelate una serie di stazioni spaziali commerciali, per affiancare prima e sostituire poi, la Stazione Spaziale Internazionale. La fine vita operativa della ISS è prevista intorno al 2030 e per quel momento potrebbero essere presenti diverse stazioni spaziali in orbita bassa terrestre (LEO). La NASA punta così a non avere una stazione spaziale "di proprietà" insieme ad altre agenzie ma ad affittare posti a bordo di altre private.

Questo dovrebbe consentire sul lungo periodo di risparmiare molto denaro per investirlo in altre operazioni (come le missioni Artemis verso la Luna o operazioni scientifiche). Lo stesso approccio è stato applicato anche per le tute spaziali di nuova generazione dove l'agenzia spaziale statunitense ha chiesto aiuto ai privati per svilupparle. Ricordiamo che oltre a quelle citate di seguito, dovrebbero essere realizzate anche una stazione spaziale da parte della Russia (ROSS) e una da Axiom Space. Inoltre ci sarà spazio per la stazione cinese Tiangong attualmente in orbita.

La NASA stringe degli accordi con tre società per le stazioni spaziali del futuro

L'annuncio è avvenuto negli scorsi giorni e ha visto l'assegnazione di 415,6 milioni di dollari complessivi per tre società private statunitensi. Le proposte pervenute in Agosto per questo bando erano undici in totale, ma le restanti sono state scartate dall'agenzia spaziale. Intorno al 2025 ci sarà poi la seconda parte del progetto. La NASA elargirà altri finanziamenti per certificare le stazioni spaziali commerciali e iniziare ad acquistarne i servizi.

A ricevere il maggior finanziamento da parte della NASA è stata Nanoracks con 160 milioni di dollari. Questa società insieme a Voyager Space e Lockheed Martin ha annunciato recentemente di voler realizzare una stazione spaziale chiamata Starlab.

Al secondo posto per il finanziamento più generoso c'è Blue Origin con 130 milioni di dollari. La società di Jeff Bezos ha rivelato di voler costruire una stazione spaziale commerciale dal nome di Orbital Reef insieme a Sierra Space.

Al terzo posto si posiziona Northrop Grumman con 125,6 milioni di dollari che vorrebbe realizzare una stazione spaziale basandosi anche sull'esperienza delle navicelle cargo Cygnus e sul modulo HALO (del Lunar Gateway) che orbiterà intorno alla Luna.

Secondo la NASA, questa mossa permetterà "di mantenere una presenza ininterrotta degli Stati Uniti nell'orbita bassa terrestre passando dalla Stazione Spaziale Internazionale ad altre piattaforme". Chiaramente i finanziamenti non sono il costo complessivo per la realizzazione, il lancio e l'assemblaggio delle strutture. Questo però potrà essere coperto dall'affitto a terzi (agenzie spaziali comprese) dei posti a bordo.

Bill Nelson (amministratore della NASA) ha aggiunto "con le società commerciali che ora forniscono il trasporto verso l'orbita bassa terrestre, stiamo collaborando con le società statunitensi per sviluppare le destinazioni spaziali in cui le persone potranno fare visitare, viverci e lavorare".

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !