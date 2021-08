NASA: le tute spaziali per Artemis potrebbero non essere pronte prima del 2025

Ad Aprile di quest'anno la NASA aveva annunciato un bando per la realizzazione da parte di società private delle tute spaziali dedicate alle missioni Artemis. L'agenzia spaziale è da tempo impegnata nella loro realizzazione (sin dall'avvio del programma Constellation) ma, come per le navicelle destinate a raggiungere la ISS, si è aperta anche la strada per un approccio "commerciale".

In un nuovo documento, rilasciato dall'ufficio dell'Ispettore Generale della NASA è però emerso che la loro realizzazione potrebbe essere più complicata del previsto. Questo creerebbe non pochi problemi alla roadmap ufficiale che vedrebbe l'essere umano rimettere piede sulla Luna entro il 2024 (grazie alla missione Artemis III).

NASA: le tute spaziali potrebbero arrivare solo nel 2025?

Secondo quanto riportato, le prime due tute spaziali Exploration Extravehicular Mobility Units (o xEMU) potrebbero essere pronte ottimisticamente ad Aprile del 2025. La previsione iniziale era invece di avere due modelli pronti per Novembre 2024, in tempo per essere impiegati durante la missione Artemis III.

Ricordiamo che per Artemis I (dove non ci sarà equipaggio) e per Artemis II (dove l'equipaggio non scenderà sul suolo lunare) le tute potrebbero non essere necessarie. Saranno invece fondamentali per Artemis III, dove sarà previsto di scendere sulla superficie della Luna.

Stando al rapporto dell'ufficio dell'OIG, il ritardo di 20 mesi sarebbe dovuto a carenze di finanziamento, alla pandemia e alle sfide tecniche. Nel documento viene scritto che "dati questi ritardi previsti nello sviluppo della tuta spaziale, un allunaggio alla fine del 2024, come attualmente pianificato dalla NASA, non è fattibile". Altra nota riguarda poi il training degli astronauti per l'utilizzo delle nuove tute spaziali xEMU che aggiungerà altro tempo al programma.

Ma non è finita qui! Un'altra segnalazione dell'OIG riguarda la strada che la NASA vorrà intraprendere circa le tute necessarie agli astronauti sulla Stazione Spaziale. Nei prossimi anni sarà necessario sviluppare nuove tute anche per le missioni extra-veicolari in orbita bassa terrestre. Questo potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di complessità che vedrebbe la possibilità di produrre ben due versioni di tute spaziali. Considerando però che la fine della vita operativa della ISS è prevista per il 2030, sviluppare una versione specifica per le EVA non sarebbe conveniente.

Si fa anche notare che dall'inizio della progettazione a quando saranno realizzate le dotazioni, la NASA avrà speso oltre un miliardo di dollari (attualmente la spesa è di 420 milioni di dollari). C'è anche da considerare le priorità della spesa pubblica statunitense. Per esempio, sempre nel 2021, ha visto aggiungere altri 25 miliardi di dollari al budget della difesa arrivando a ben 778 miliardi di dollari. Il budget complessivo della NASA è pari a circa 23 miliardi di dollari.

L'OIG consiglia quindi di rivedere il programma Artemis per ridurre i rischi. Viene anche consigliato di stilare un nuovo programma principale che tenga conto anche dell'addestramento per Lunar Gateway, HLS e ISS. Infine determinare se avere un modello dedicato alle missioni Artemis e uno alla ISS prima di effettuare gli acquisti.

All'interno di questo scenario si è aggiunta anche la dichiarazione di Elon Musk che ha scritto su Twitter che "SpaceX potrebbe realizzarle [ndr. le tute] se ce ne sarà bisogno". A questa proposta ha risposto una portavoce (Monica Witt) della NASA che ha dichiarato come ci sia già il bando di Aprile al quale poter aderire.