Meta Quest 3S a 329 su Amazon: un'occasione perfetta per scoprire la realtà virtuale a basso costo

Rispetto al Quest 3, il modello 3S adotta lenti Fresnel con un campo visivo leggermente ridotto (96° orizzontali, 90° verticali), ma mantiene una risoluzione elevata di 1832 x 1920 pixel per occhio e 8 GB di RAM. È disponibile anche la variante da 256 GB a 439,99 euro, anch'essa comprensiva di contenuti extra.

Il visore supporta la realtà mista e funziona senza fili, il che è ideale dal punto di vista della libertà di movimento. La regolazione dell’interasse è limitata a tre posizioni predefinite, a differenza del sistema continuo del Quest 3. Tuttavia, a questo prezzo, è un’occasione notevole per chi vuole avvicinarsi alla VR senza investimenti importanti.

Per chi invece desidera prestazioni al top, il Meta Quest 3 da 512 GB rappresenta il non plus ultra. Con oltre il doppio della potenza di calcolo rispetto al Quest 2, risoluzione di 2064 x 2208 pixel per occhio (superiore del 30%) e lenti pancake per un’esperienza visiva eccellente, è pensato per gli utenti più esigenti.

Il Meta Quest 3 resta il modello di punta per qualità visiva e audio, con un miglioramento del 40% nel range del volume e bassi più profondi. Se state cercando la miglior esperienza VR possibile, è il visore da prendere in considerazione.