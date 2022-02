Core i9-13900K in fase di test: Intel sperimenta con Ashes of the Singularity

È ormai assodato che l'attuale generazione di CPU Intel Alder Lake (Core 12000) sarà seguita dalle soluzioni Raptor Lake nel corso della seconda metà di quest'anno. Le indiscrezioni sono state molteplici e circostanziate, tanto che a possiamo dire di avere un quadro piuttosto preciso di come saranno i Core di 13000.

Con l'uscita prevista a così stretto giro è normale che Intel sia decisamente avanti nel percorso che porterà le nuove CPU sul mercato, e a dimostrarlo c'è un test apparso nel database di Ashes of the Singularity. A dire il vero il benchmark non è particolarmente significativo in termini numerici (13400 punti, 100 in più del 12900K, ma non si conosce la frequenza e il test potrebbe non sfruttare pienamente i core), ma senza dubbio ci conferma che il Core i9-13900K, futuro top di gamma, sta già girando su una piattaforma di prova - in questo caso completata da una RTX 3090.



La GPU viene identificata con la stringa "Genuine Intel(R) 0000", ma è chiaro che si tratta della migliore incarnazione di Raptor Lake possibile. Abbiamo infatti 32 thread, che corrispondono a una configurazione composta da 8 P-core e 16 E-core. Le CPU Raptor Lake, a differenza delle attuali proposte Alder Lake, avranno infatti fino al doppio degli E-core per un totale di 24 core (8 P-core + 16 E-core rispetto agli 8 P-core + 8 E-core di Alder Lake). Gli E-core non supportano l'Hyper-Threading, di conseguenza i thread si fermano a 32.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche di Raptor Lake, il processore manterrà lo stesso socket LGA 1700, di conseguenza auspichiamo la compatibilità con le motherboard esistenti - oltre che le future soluzioni della serie 700. Inoltre, Intel continuerà nella politica di offrire il doppio supporto di memoria, DDR4 e DDR5.

Per quanto concerne l'architettura, secondo le indiscrezioni vi saranno nuovi P-core chiamati Raptor Cove, un aggiornamento degli attuali Golden Cove, mentre i core ad alta efficienza rimarranno gli stessi di Alder Lake (Gracemont). Il processo produttivo sarà ancora una volta Intel 7, nuovo nome dei 10 nanometri Enhanced SuperFin. Al momento non è chiaro se il top di gamma si spingerà oltre il clock del 12900K, capace grazie al Turbo Boost Max 3.0 di toccare i 5,2 GHz.