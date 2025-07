Meta avrà il suo primo smartwatch e sarà con una cam integrata. Quando arriverà?

Sono passati anni dall’inizio dei rumor, ma ora sembra davvero arrivato il momento: Meta sarebbe pronta a lanciare il primo smartwatch dotato di fotocamera integrata, una mossa che potrebbe ridefinire l’intero settore dei wearable, distinguendosi rispetto ai giganti già consolidati come Apple, Samsung e Garmin. Che cosa sappiamo concretamente? E perché questo debutto sta scatenando tanto interesse?

Una fotocamera al polso: perché ora?

Meta avrebbe rispolverato un progetto che circola nei suoi laboratori almeno dal 2021. Dopo stop e ripartenze, ora la produzione sembra avviata per davvero grazie alla collaborazione con Huaqin, peso massimo cinese nella realizzazione di smart device per i grandi brand mondiali. Ma la vera novità è che la fotocamera non trova spazio nel quadrante, bensì viene integrata nel cinturino. Una scelta ingegnosa che permette di puntare l’obiettivo dove si preferisce, ampliando la libertà d’uso rispetto alle soluzioni viste finora.

Questo significa non solo poter scattare foto e girare video in modo più naturale e flessibile — anche durante sport estremi o uscite all’aria aperta, dove smartphone e fotocamere sarebbero scomodi — ma soprattutto abilitare una gamma inedita di funzioni intelligenti basate sull’intelligenza artificiale. Immagina il tuo orologio in grado di riconoscere oggetti, ambienti, dettagli o testi, oppure sfruttare la visione per interagire con altre periferiche indossabili di Meta.

Meta mira a collegare il nuovo smartwatch con i suoi occhiali smart, settore in cui ha già collaborazioni di successo, come quelle con Ray-Ban e Oakley. L’orologio potrebbe diventare il centro di controllo per tanti accessori domotici e wearable, offrendo tra le altre cose anche la possibilità di interagire con comandi gestuali o funzioni condivise con Meta AI. Un orologio con fotocamera rappresenta un vero e proprio cambio di passo: da semplice raccolta dati biometrici o notifiche, a centro nevralgico per la raccolta e l’elaborazione di immagini e video, da sfruttare per nuove esperienze o servizi evoluti.

Quando arriverà il Meta Smartwatch con fotocamera?

L’attesissimo debutto dovrebbe avvenire durante il prossimo Meta Connect, programmato ufficialmente per il 17 e 18 settembre 2025. La manifestazione sarà, come sempre, lo spazio dove Meta svela al mondo le sue innovazioni più significative nei settori AI, realtà aumentata, ed entro quest’anno tra i protagonisti ci saranno proprio smartwatch e nuovi occhiali smart di ultima generazione.

La partnership con Huaqin segnala che la produzione è avanzata: l’azienda cinese vanta esperienza nella progettazione di dispositivi compatti, impermeabili e robusti, adatti anche per usi sportivi che prevedono umidità, polvere o movimenti intensi. Proprio questa resistenza potrebbe dare ulteriore senso all’integrazione di una fotocamera, permettendo agli utenti di immortalare i momenti più avventurosi senza pensieri.

Il debutto della fotocamera su uno smartwatch è stato oggetto di tentativi e brevetti — anche Apple, tempo fa, aveva presentato un brevetto simile per il proprio Watch, ma senza mai arrivare al prodotto. Se Meta dovesse riuscire nel colpo, potrebbe conquistare una nicchia molto golosa: chi cerca un device che sia davvero “always-on”, senza dover portare con sé sempre lo smartphone o temere condizioni d’uso avverse. Inoltre, le potenzialità per la computer vision e le funzioni evolute di AI promesse da Meta potrebbero rendere il device attrattivo anche per chi vuole essere protagonista della rivoluzione AI per la vita quotidiana.