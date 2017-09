iOS 11, Bluetooth e Wi-Fi non si disattivano via Control Center

iOS 11 è arrivato, insieme a tutte le sue novità e criticità. Fra i "problemi" riscontrati dagli utenti c'è l'ambiguo comportamento dei toggle di Wi-Fi e Bluetooth sul Control Center. Solitamente questi pulsanti servono ad attivare o disattivare le rispettive funzioni spegnendo del tutto le radio sul dispositivo. L'utente può decidere di farlo per questioni di sicurezza, di privacy o per il risparmio energetico, ma su iOS 11 il comportamento dei toggle è differente.

Il Control Center di iOS 11 aggiunge un nuovo layout personalizzabile per i tasti, con funzionalità aggiuntive per quanto riguarda l'accesso alle funzionalità attraverso 3D Touch. Cambia però anche il comportamento di alcuni dei tasti presenti nativamente, come i due che abbiamo menzionato poco sopra: invece di spegnere le radio, i toggle servono per scollegare tutti i dispositivi Bluetooth connessi dal dispositivo o scollegare lo stesso dispositivo dalle reti Wi-Fi agganciate.

Una volta interagito con i tasti le feature rimarranno attive in background per mantenere sempre attive alcune funzionalità, come AirDrop, Handoff, Continuity i servizi di geolocalizzazione e le comunicazioni con Apple Watch ed Apple Pencil (a spiegarlo è la stessa Apple). È un grosso cambiamento rispetto al modo in cui si comportavano i tasti in precedenza, per certi versi più comodo, ma non ben segnalato dalla società di Cupertino in fase di update.

È comodo poter interagire velocemente con le due funzionalità senza accidentalmente scollegare l'Apple Watch o gli altri dispositivi collegati e in uso, tuttavia la modifica silenziosa potrebbe aprire la porta a diversi rischi di sicurezza. A specificarlo è stato il ricercatore di sicurezza Andrea Barisani a Motherboard, che sottolinea la convenienza di scollegarsi da Bluetooth e Wi-Fi in certe circostanze quando si corre il rischio di eventuali attacchi mirati.

Come abbiamo segnalato poco sopra, gli utenti puntano a spegnere Wi-Fi e Bluetooth anche nelle situazioni d'emergenza in cui è bene risparmiare ogni piccola percentuale di carica della batteria per non rimanere senza smartphone. Con iOS 11, l'unico modo per spegnere le due radio wireless è recarsi nelle relative pagine delle Impostazioni e interagire con i toggle appositi. Un ritorno al passato, insomma, di certo non nel nome della semplicità d'uso.