NASA riassegna gli astronauti della navicella CST-100 Starliner a Crew Dragon

All'inizio erano solo indiscrezioni ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della NASA. Gli astronauti che avrebbero dovuto volare a bordo della navicella Boeing CST-100 Starliner sono stati riassegnati a una missione a bordo di una navicella Crew Dragon di SpaceX.

Si tratta di un effetto (negativo) delle problematiche emerse qualche mese fa. Anche se inizialmente sembrava potessero essere risolte rapidamente, con il passare del tempo la situazione si è fatta sempre più critica. Questo ha portato a una serie di conseguenze a cascata, la cui ultima parte è proprio il riassegnamento degli astronauti.

NASA sceglie SpaceX per lanciare gli astronauti di Crew-5

Come ricordato altre volte, la scelta di avere sistemi ridondanti per lanciare gli astronauti da suolo statunitense attualmente vede avvantaggiata SpaceX. La NASA vuole comunque spingere per avere un'altra tipologia di navicella pronta nel caso di problemi ed evitare così di dover chiedere ancora una volta aiuto ai russi con le Soyuz (anche se tra le due agenzie ci potrebbe essere un accordo per uno "scambio di posti" senza costi aggiuntivi).

Per questo, nonostante i ritardi e le problematiche, il progetto della Boeing CST-100 Starliner rimane attivo e si spera che in un prossimo futuro possa effettivamente volare con successo. Il primo test senza equipaggio (OFT-1) non è andato come previsto, non riuscendo a raggiungere la ISS.

Per questo è stato pensato un secondo test (OFT-2) dopo le modifiche ai sistemi sotto la supervisione della NASA. Se questo test avrà successo, allora si potrà pensare a far volare degli astronauti. Il problema alle valvole ha però fatto slittare questa possibilità a data da definire (quasi sicuramente nel 2022).

Dovendo lanciare degli astronauti, l'agenzia spaziale si è rivolta quindi alla società che attualmente si è rivelata affidabile: SpaceX. Grazie alle capsule Crew Dragon, Nicole Mann e Josh Cassada potranno così raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con la missione Crew-5.

Mann sarà comandante mentre Cassada sarà pilota, secondo quanto dichiarato. Altri membri dell'equipaggio saranno annunciati in seguito in base a come andranno gli accordi con la Russia. Jeanette Epps potrebbe essere il terzo membro dell'equipaggio anche se attualmente rimane assegnata alla capsula di Boeing, nel caso i problemi venissero risolti e il test OFT-2 andasse a buon fine. Uno dei posti disponibili potrebbe essere utilizzato da un cosmonauta russo mentre un astronauta statunitense potrebbe volare su una Soyuz nello stesso periodo (con la missione MS-22).

La missione sarà lanciata non prima dell'autunno del 2022 con un razzo Falcon 9 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. I due astronauti avevano già completato il proprio addestramento per utilizzare la capsula Boeing mentre ora si addestreranno per Crew Dragon.

L'agenzia spaziale ha dichiarato "la NASA ha deciso che era importante effettuare questa riassegnazione per consentire a Boeing di avere il tempo di completare lo sviluppo di Starliner continuando i piani per gli astronauti di acquisire esperienza di volo spaziale per le esigenze future delle missioni dell'agenzia".