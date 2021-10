Il razzo per la missione Shenzhou-13 con equipaggio è in fase di preparazione

Come sappiamo, attualmente la stazione spaziale cinese (CSS) è senza equipaggio dopo che gli astronauti della missione Shenzhou-12 sono rientrati a Terra. Ma la Cina non vuole mantenere la sua stazione senza equipaggio per molto tempo, considerando che è ancora in fase di costruzione. Per questo è in fase di preparazione la missione Shenzhou-13.

In attesa del lancio della nuova missione con tre astronauti, l'agenzia spaziale cinese ha voluto anche provare i propulsori elettrici con cui è equipaggiata la stazione spaziale cinese ottenendo risultati incoraggianti per questa tecnologia. Nelle prossime settimane però l'attenzione si sposterà ancora una volta sull'equipaggio.

La missione Shenzhou-13 verso la stazione spaziale cinese

Allo stato attuale non sono state fornite date ufficiali per il decollo del razzo Lunga Marcia 2F Y13 ma le previsioni parlano del 16 Ottobre. Il lancio dovrebbe comunque avvenire entro il mese di Ottobre secondo i programmi rilasciati in precedenza. In queste ore sono anche state rilasciate alcune immagini ufficiali che mostrano i preparativi pre-lancio. La durata della missione dovrebbe essere di ben sei mesi.

Dopo il primo equipaggio formato da soli astronauti uomini (Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo), per la seconda missione ci saranno due uomini e una donna a bordo della CSS. Pur non essendo stata formalmente annunciata, i nomi più probabili dovrebbero essere quelli di Wang Yaping, Ye Guangfu e Zhai Zhigang.

Questi tre astronauti erano la soluzione di backup per Shenzhou-12 e ora dovrebbero essere la prima scelta per Shenzhou-13. In particolare Wang Yaping è stata la seconda donna astronauta cinese a volare nello Spazio nel 2013. La sua esperienza in orbita ha previsto anche l'utilizzo del laboratorio orbitante Tiangong 1, ossia la "base" sulla quale è nata la nuova Tiangong (l'attuale CSS che sarà molto più grande una volta completata).

Zhai Zhigang invece ha volato nel 2008 dove fu comandante nella missione Shenzhou-7. Come nella precedente missione di quest'anno, troviamo un astronauta senza esperienza in orbita, si tratta di Ye Guangfu. Guangfu ha comunque collaborato con l'ESA per una missione (dal nome di CAVES) nelle caverne della Sardegna.