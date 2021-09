La capsula Boeing CST-100 Starliner: il lancio sarà probabilmente nel 2022

Continua il periodo di incertezza per quanto riguarda il lancio della capsula Boeing CST-100 Starliner che, in futuro, dovrebbe affiancare SpaceX Crew Dragon per trasportare equipaggi umani verso la Stazione Spaziale Internazionale. Avere due modelli differenti dovrebbe porre al riparo la NASA da possibili problematiche che potrebbero sorgere e bloccare così le missioni.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la capsula di Boeing avrebbe dovuto volare prima alla fine di Luglio e poi all'inizio di Agosto per la sua seconda missione di test chiamata OFT-2 (Orbital Flight Test). Proprio poco prima del lancio una tempesta avrebbe causato problemi alle valvole posticipandone il lancio.

Non si ha ancora una data per il lancio di Boeing CST-100 Starliner

Dopo alcuni tentativi per riuscire a effettuare il lancio pulendo la zona delle valvole del tetrossido di diazoto, Boeing ha deciso che sarebbe stato opportuno smontare la capsula dal razzo Atlas V di ULA per un approfondito check-up nella fabbrica di costruzione e assemblaggio. Quando fu dato questo annuncio era ormai chiaro che Boeing CST-100 Starliner non avrebbe volato a breve. E così è stato.

Negli ultimi giorni sono arrivate ulteriori novità sulle tempistiche di lancio, anche se non c'è una data precisa. A parlare è stata Kathy Lueders (a capo del programma di lancio umano NASA) che ha dichiarato come, pur facendo dei progressi, la NASA e Boeing stessero ancora lavorando per risolvere i problemi. Nonostante siano state raccolte una serie di informazioni, potrebbe essere necessario rimuovere completamente le valvole per assicurarsi di aver risolto i problemi. Questo richiederebbe molto tempo.

Una strategia per riuscire a eseguire la missione OFT-2 potrebbe essere quella di utilizzare un'unità diversa. Una di quelle che sarebbe stata impiegata in una missione con equipaggio. Nel mentre la capsula Boeing CST-100 Starliner del test originario potrebbe continuare le operazioni di riparazione.

Quando potrebbe essere lanciata? Sempre secondo la Lueders potrebbe essere nel 2022, anche se lei stessa non ha potuto fornire informazioni più precise. Un periodo che potrebbe essere idoneo all'attracco alla ISS andrebbe dal 3 Gennaio al 20 Febbraio del prossimo anno. Questo perché la missione Axiom Ax-1 è stata posticipata al 21 Febbraio consentendo di avere boccaporti liberi.

Il primo test, OFT-1, non andò come previsto con il mancato attracco alla ISS per via di un problema software. Il secondo test, ancora senza equipaggio, sarebbe la prova che il sistema ha una buona affidabilità per poter trasportare astronauti. Una volta riuscito, si potrebbe pensare a un test con astronauti-collaudatori.