Domani sarà lanciata la navicella Boeing CST-100 Starliner verso la ISS

Per via dei problemi poco dopo l'attracco del modulo russo Nauka alla Stazione Spaziale Internazionale, il lancio della navicella Boeing CST-100 Starliner è stato posticipato a domani (la data iniziale era il 30 Luglio). Come sappiamo, da qualche tempo sono in servizio le navicelle Crew Dragon di SpaceX che possono essere lanciate da suolo statunitense. Questo ha posto fine alla necessità della NASA di dover pagare decine di milioni di dollari per utilizzare le Soyuz russe.

Anche se attualmente non ci sono stati problemi con le soluzioni di SpaceX, alla NASA preferiscono avere una navicella di "backup" per evitare che qualche inconveniente li metta in una posizione di "ricattabilità" da parte dei russi. Per questo lanciare una Boeing CST-100 Starliner non è un obiettivo secondario.

Boeing CST-100 Starliner è quasi pronta al decollo, senza equipaggio

Non è la prima volta che una navicella Starliner tenta di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Era già accaduto sul finire del 2019, ma durante quella prova (senza equipaggio) la capsula non aveva raggiunto la ISS per via di un problema ai computer di bordo. Nonostante tutto, la navicella era riuscita ad atterrare correttamente.

Questo inconveniente ha portato il produttore (insieme alla NASA) a dover rivedere diverse parti. Il processo è stato lungo e meticoloso in quanto un secondo a test a vuoto per la Boeing CST-100 Starliner significherebbe mettere in crisi il programma e aumentare di molto i costi, già ora decisamente elevati.

Per questo il Boeing Orbital Flight Test-2 (chiamato anche con l'acronimo di OFT-2) è un momento importante per il sistema spaziale. La navicella si trova in cima a un razzo ULA Atlas V con un doppio booster con propellente allo stato solido per la spinta iniziale. Il lancio dal Space Launch Complex-41 a Cape Canaveral è programmato per le 19:20 (ora italiana) di domani con l'arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale previsto per le 19:37 del 4 Agosto.

Non avendo superato il primo test senza equipaggio, anche in questo caso non ci saranno collaudatori umani a bordo. Solamente se questa missione sarà un completo successo ci sarà la prova con equipaggio umano per poi passare all'utilizzo di routine alternandosi con Crew Dragon. A bordo della navicella Boeing CST-100 Starliner ci saranno comunque 180 kg di rifornimenti. Se riuscirà il docking con la ISS gli astronauti scaricheranno i nuovi viveri e caricheranno 250 kg di materiale da riconsegnare a terra. A differenza di Crew Dragon, questa capsula non ammarerà ma atterrerà nel deserto negli Stati Uniti occidentali.