Boeing CST-100 Starliner: il nuovo test della capsula è fissato per il 30 Luglio

La capsula Boeing CST-100 Starliner è quasi pronta per il nuovo test congiunto con la NASA. Ricordiamo che a Dicembre 2019, la precedente prova senza equipaggio non riuscì a completare con successo la missione. Questo ha comportato una procedura di revisione del progetto per correggere tutto quello che non aveva funzionato.

Lo scopo della NASA è quello di avere una "soluzione di backup" nel caso o SpaceX (con Crew Dragon) o Boeing dovessero riscontrare dei problemi durante una delle future missioni. Avere infatti un solo modello di capsula utilizzabile potrebbe comportare la necessità di rivolgersi ancora una volta alla Russia pagando decine di milioni di dollari per inviare gli astronauti sulla ISS.

Il test senza equipaggio della capsula Boeing CST-100 Starliner

Prima del lancio, una commissione di revisione indipendente NASA-Boeing ha dovuto ricontrollare i dati della precedente missione di Dicembre 2019. Questo ha comportato modifiche ad alcuni elementi e ha compreso nuovi test e simulazioni oltre a miglioramenti operativi, revisione del software e dei sistemi di comunicazione. Boeing ha dichiarato di aver apportato sia le modifiche obbligatorie che quelle consigliate.

La NASA ha annunciato in un comunicato che il prossimo test (chiamato Orbital Flight Test-2 o OFT-2) è stato fissato per il 30 Luglio 2021 alle 20:53 ora italiana e avrà una durata compresa tra i cinque e i dieci giorni. Attualmente i preparativi si stanno tenendo al Kennedy Space Center in Florida con le operazioni di rifornimento che saranno completate questa settimana.

Completate queste fasi, Boeing e ULA trasporteranno la capsula Boeing CST-100 Starliner alla Vertical Integration Facility. Una volta arrivata alla VIF ci sarà installazione la navicella in cima a un vettore Atlas V.

Steve Stich (responsabile del programma commerciale con equipaggio della NASA) ha dichiarato "aver risolto tutti i riscontri trovati dall'Independent Review Team per il software e i sistemi di comunicazione è un'enorme pietra miliare per il programma Commercial Crew e ha incluso lunghe ore di test e revisioni da parte dei team Boeing e NASA durante questa pandemia di COVID-19".

Le squadre dedicate all'atterraggio e recupero della capsula effettueranno anche un controllo nelle zone di atterraggio previste per prepararsi al futuro rientro. Per questa missione, all'interno della capsula Boeing CST-100 Starliner, ci saranno circa 200 kg di rifornimenti dedicati agli astronauti.

Se questo test avrà successo, si passerà al prossimo passaggio: il Crew Flight Test (CFT). Questo prevederà, come per le missioni Demo di SpaceX, la presenza di un equipaggio a bordo: Barry Wilmore , Nicole Mann e Mike Fincke. Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire se Boeing questa volta avrà successo. In caso affermativo si apriranno nuove possibilità di trasporto verso la ISS.