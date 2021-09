SpaceX potrebbe costruire altre capsule Crew Dragon per i turisti spaziali

L'avventura dei quattro neo-astronauti della missione Inspiration4, realizzata da SpaceX, si è conclusa nella notte tra sabato e domenica (poco dopo l'una di notte c'è stato l'ammaraggio). Tutto è andato come previsto e a breve si potranno avere nuovi contenuti grazie alla puntata conclusiva della serie di Netflix chiamata Countdown.

La risposta mediatica, anche attraverso i social, è stato più che buona. Certo la durata di soli tre giorni (comunque superiore ai voli di New Shepard e SpaceShip Two) ha limitato in parte le possibilità. Considerando però che si trattava di una missione privata e con (anche) lo scopo benefico di portare fondi all'ospedale pediatrico St. Jude, che ha raggiunto l'obiettivo di 200 milioni di dollari, non si può non considerare un successo. Cosa ci aspetta ora? Forse più missioni da parte di SpaceX.

SpaceX costruirà altre capsule Crew Dragon per i turisti spaziali?

Come sappiamo, la società di Elon Musk è impegnata a realizzare il suo nuovo sistema di lancio pesante Starship (composto da Ship e Booster). Ma considerando che per la certificazione per il volo umano manca probabilmente più di un anno, potrebbero arrivare nuove Crew Dragon per portare astronauti sulla ISS ma anche per rispondere alla crescente voglia di "turismo spaziale". Starship inoltre inizialmente sarà impiegata per il lancio di satelliti Starlink e per il lander lunare.

A parlare è Benji Reed (direttore senior del programma per il volo spaziale umano in SpaceX) che ha dichiarato "il numero di persone che si rivolgono a noi attraverso i nostri portali di vendita e marketing è effettivamente aumentata in modo significativo. C'è un sacco di interesse in questo momento". Il tutto ancora quando la missione Inspiration4 non era conclusa.

Il prezzo per questo genere di avventura è nell'ordine di qualche milione di dollari (probabilmente intorno ai 10-20 milioni di dollari) per ogni sedile. Questo comprende ovviamente il volo spaziale in sé ma anche l'addestramento che a sua volta prevede diversi viaggi, voli a bordo di jet e altro ancora. Il prezzo effettivo pagato da Isaacman non è stato reso noto.

Attualmente la flotta di capsule Crew Dragon di SpaceX comprende: Endeavour (con due voli), Resilience (due voli) e infine una terza capsula che ancora non è stata impiegata né battezzata (ma che servirà per la missione NASA Crew-3 verso la ISS). Se la richiesta sarà alta, la società potrebbe comunque decidere di costruire nuove unità (ora che il progetto è più che consolidato).

In merito alla missione Inspiration4, Jared Isaacman ha anche risposto alla problematica legata ai "pochi contenuti" mostrati in diretta. Secondo il miliardario, la problematica era legata alle poche stazioni di terra disponibili per inviare i contenuti. Inoltre il traffico prioritario era per le agenzie (come la NASA) e solo in seguito per le altre missioni. Presto potrebbero arrivare nuovi contenuti come video e immagini, del resto le fotocamere erano presenti.