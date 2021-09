Elon Musk ha annunciato la fine del programma di beta testing di SpaceX Starlink

Recentemente abbiamo scritto dell'arrivo del servizio di connettività Internet Starlink di SpaceX anche in Italia. Mentre in questi giorni sono in consegna i primi kit hardware, in quantità limitate, per iniziare a connettersi anche nel nostro Paese, Elon Musk ha anche annunciato la fine del programma di beta testing.

Fino a questo momento, nonostante la crescente adozione da parte degli utenti e la crescita della costellazione di satelliti, questo servizio di connettività Internet era ancora in fase di beta testing. La fine ufficiale del programma di prova significa che la società (e lo stesso Musk) credono che sia arrivato il momento "della maturità".

La fine del programma di beta testing per SpaceX Starlink

Elon Musk ha annunciato la novità attraverso un tweet negli scorsi giorni. La risposta a un utente è stata semplice quanto efficace: alla domanda "quando Starlink uscirà dalla beta?" il miliardario ha risposto "il prossimo mese". Questo significa che indicativamente il programma Better than Nothing beta (così si chiama attualmente) arriverà a conclusione per Ottobre 2021.

In generale non si dovrebbero vedere cambiamenti nell'immediato. Il prezzo dovrebbe rimanere il medesimo e fissato a 499 euro per antenna, modem e cablaggi e 99 euro/mese per l'abbonamento vero e proprio. Come sappiamo, la parte hardware è attualmente venduta "in perdita" ma SpaceX sta cercando di ottimizzare la componentistica per arrivare al pareggio o a guadagnarci.

Una delle critiche principali è il costo dell'abbonamento (99 euro/mese o 99 dollari/mese) ma c'è da considerare che non si tratta di un servizio pensato per sostituire la connettività via cavo tradizionale quanto per connettere edifici (privati o aziende) in luoghi difficilmente raggiungibili o per avere un backup via satellite. Questo lo mette quindi in competizioni con soluzioni come OneWeb o Project Kuiper di Amazon.

Ad Agosto Elon Musk aveva annunciato che erano stati inviati 100 mila unità hardware per la connessione a Starlink mentre si aspetta che ad Agosto del prossimo anno saranno ben 500 mila gli utenti connessi (a Giugno 2021 erano 70 mila).

Nei prossimi anni, con l'arrivo di Starship, la società riuscirà a mettere in orbita sempre più satelliti di seconda generazione sostituendo anche quelli a fine servizio o guasti e riducendo i costi rispetto ai lanci con Falcon 9. In questo periodo invece ci si è concentrati sul coprire le zone polari con nuovi lanci e satelliti Starlink con connettività inter-satellitare via laser che hanno bisogno di meno stazioni di terra.