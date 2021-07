Blue Origin: il lancio con Jeff Bezos è riuscito, si apre una nuova era per lo Spazio

Il tanto atteso lancio di Blue Origin avvenuto oggi apre una nuova era per il turismo spaziale. Sono cambiati i tempi da quando Dennis A. Tito, Mark Shuttleworth, Anousheh Ansari, Richard A. Garriott, Charles Simonyi e Guy Laliberté (i primi turisti spaziali) hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Ora si punta a fornire esperienze diverse, con costi diversi ma che hanno la finalità di ampliare il bacino d'utenza per un viaggio nello Spazio.

Pochi giorni fa Virgin Galactic aveva mostrato le potenzialità di volare a circa 80 km di quota per pochi minuti. Anche la società di Jeff Bezos ha uno scopo simile, pur volando a quote più alte (intorno ai 100 km). Non si tratta di missioni lunghe più giorni, ma viaggi brevi per far provare un'esperienza particolare agli occupanti. Per questo Virgin Galactic, SpaceX/Axiom Space e Blue Origin possono puntare a una competizione indiretta, senza necessariamente sovrapporsi. Attualmente non si tratta ancora di esperienze alla portata di tutti visti i costi, ma con l'aumentare dell'esperienza e delle società impegnate, si potrà vedere nei prossimi decenni una riduzione del "prezzo del biglietto".

Blue Origin New Shepard e il primo volo con equipaggio

Prima di far volare delle persone, ci sono voluti diversi test conclusi con successo per il razzo New Shepard e per la capsula in cima al razzo. Per questo sono stati condotti ben quindici lanci prima di questa ennesima prova dove erano presenti personaggi di spicco come Jeff Bezos e l'ottantaduenne Wally Funk oltre al fratello di Jeff (Mark) e al diciottenne Oliver Daemen, meno conosciuti ma che hanno fatto parte di questa avventura storica.

Come scritto sopra, non si è trattato di un volo orbitale ma lo scopo era raggiungere e superare linea di Kármán a 100 km, dove a livello internazionale convenzionalmente inizia lo Spazio. Il tutto assicurando un'esperienza unica, ma anche sicura agli occupanti. Del resto si è trattato di un volo dimostrativo e di test puntando a convincere i futuri viaggiatori dell'affidabilità di New Shepard.

Il sistema di lancio ha previsto una capsula dove sono presenti sei sedili reclinabili e ammortizzati per gli occupanti oltre a sei grandi finestre (da 107 x 71 cm) che hanno permesso una vista su tutto ciò che c'era intorno fluttuando in assenza di peso per alcuni minuti. Il tutto ha funzionato senza piloti in quanto è completamente automatizzato (è comunque previsto un sistema di allontanamento in caso il razzo abbia malfunzionamenti).

Il razzo New Shepard ha utilizzato un motore BE-3 a idrogeno e ossigeno liquidi ed erano presenti due sistemi frenanti con alette aerodinamiche per rallentare la discesa (e come dichiarato durante lo streaming, è anche grazie a questo genere di prove che viene incrementata la conoscenza su sistemi più grandi e complessi come i motori BE-4 e i razzi New Glenn di nuova generazione considerando che New Shepard può essere considerato un parente stretto del secondo stadio di NG).

Capsula e razzo si sono separati e atterrati in momenti diversi, come già visto nelle missioni precedenti. La prima infatti ha utilizzato tre paracadute per rallentare la discesa e atterrare nel deserto texano. A pochi metri dal suolo e a velocità ridotte vengono aperti dei cuscinetti d'aria per attutire ulteriormente l'atterraggio.

Cosa è successo durante il primo test con equipaggio

A 90 minuti dal lancio è iniziato il collegamento in streaming dove sono state riassunte le principali caratteristiche della missione, sono stati mostrati i momenti salienti del percorso di sviluppo di Blue Origin New Shepard e le fasi di preparazione per il lancio stesso.