Ali da astronauta per lo Spazio commerciale: l'FAA le assegnerà fino alla fine del 2021

Dopo che il turismo spaziale è diventata un'attività sempre più "comune" si è aperto il dibattito se chi volava con missioni commerciali statunitensi con Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX fosse considerabile astronauta valevole delle ali da astronauta. Il riconoscimento veniva assegnato a chiunque avesse superato le 50 miglia di quota (circa 80 km). Un tempo impresa difficile da portare a termine.

Con la nuova era dello Spazio commerciale la situazione sta rapidamente cambiando. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ai voli di Jeff Bezos (Blue Origin), Richard Branson (Virgin Galactic) e di Inspiration4 (SpaceX), solo per citare i più noti. Tutte queste missioni hanno raggiunto o superato gli 80 km e quindi sarebbero valevoli del riconoscimento, anche se si trattava di "semplici" passeggeri. Per questo l'FAA (Federal Aviation Administration) ha deciso di cambiare metodo di assegnazione.

Niente più ali da astronauta dal 2022, parola dell'FAA

In un comunicato stampa si può leggere come l'FAA abbia terminato il programma dedicato allo Spazio commerciale per il conferimento delle ali da astronauta. La spiegazione è legata proprio al numero crescente di individui che può essere considerato "astronauta" (non di professione) grazie alle crescenti opportunità offerte dalle società private statunitensi.

Nel comunicato si legge che "con l'avvento dell'era del turismo spaziale commerciale, a partire dal 2022, la Federal Aviation Administration (FAA) ora riconoscerà le persone che raggiungono lo spazio sul suo sito Web invece di dare le ali da astronauta per lo Spazio commerciale". La stessa agenzia federale ha aggiunto "qualsiasi individuo che si trovi su un lancio autorizzato o permesso dalla FAA e raggiunga le 50 miglia statutarie sopra la superficie della Terra sarà elencato sul sito".

L'elenco degli "astronauti" riconosciuti dall'FAA è disponibile sul sito dell'agenzia. Nel database non sono presenti effettivamente tutte le persone che sono state nello Spazio, un elenco più completo in tal senso è quello dell'astrofisico Jonathan C. McDowell. Si inizia ovviamente con Gagarin e attualmente ci sono 603 nomi.

Wayne Monteith (amministratore associato della FAA) ha dichiarato "il programma per le ali da astronauta, creato nel 2004, ha servito il suo scopo originale di portare ulteriore attenzione a questa entusiasmante impresa. Ora è il momento di offrire un riconoscimento a un gruppo più ampio di avventurieri che hanno il coraggio di andare nello Spazio".

Sempre l'FAA ha aggiunto che la visione di Patti Grace Smith (ex amministratore dell'ufficio per il trasporto spaziale) è ormai soddisfatta con la disponibilità di almeno tre società in grado di portare persone nello Spazio. Il programma si concluderà quindi alla fine del 2021 e questo significa che anche chi volerà a bordo della missione NS-19 di Blue Origin, tra pochi minuti, riceverà le sue ali.

