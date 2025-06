Stranger Things 5: ecco il trailer e la data di uscita della stagione finale su Netflix

Netflix ha finalmente svelato le date di uscita della quinta e ultima stagione di, la celebre serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Dopo una lunga attesa, i fan potranno tornare a Hawkins per assistere all’epica conclusione della saga.

Stranger Things 5: un rilascio in tre atti

La stagione finale sarà suddivisa in tre volumi, scandendo così l’attesa con un crescendo di tensione e colpi di scena. Ecco il calendario ufficiale per l’Italia e l’Europa centrale:

Volume 1: 27 novembre 2025

Volume 2: 26 dicembre 2025

Episodio finale: 1 gennaio 2026

Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dalle 2:00 del mattino (CET), in contemporanea con il rilascio globale. Negli Stati Uniti, invece, l’appuntamento è fissato per le 17:00 (PST) del giorno precedente, mentre per altri paesi sono previsti orari specifici in base al fuso locale.

Trama: Hawkins nel caos, il ritorno di Vecna e la battaglia finale

La sinossi ufficiale ci riporta nell’autunno del 1987: Hawkins è profondamente segnata dall’apertura delle “Fenditure” e i protagonisti sono uniti da un unico obiettivo, quello di trovare e sconfiggere Vecna, il villain che ha terrorizzato la cittadina nella stagione precedente. Inoltre, Vecna è scomparso e i suoi piani restano avvolti nel mistero. A complicare ulteriormente la situazione, il governo ha posto Hawkins sotto quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola nuovamente alla fuga.

Con l’anniversario della scomparsa di Will alle porte, una nuova minaccia oscura si profila all’orizzonte: la battaglia finale è imminente e per sconfiggere il male servirà la forza di tutto il gruppo, riunito ancora una volta per un’ultima, disperata missione.

Gli showrunner Matt e Ross Duffer hanno confermato che la stagione risponderà agli ultimi grandi interrogativi sull’Upside Down, la dimensione parallela che ha fatto da sfondo a tutte le vicende di Hawkins. Alcuni dettagli erano già stati anticipati in un documento di 25 pagine scritto per Netflix ai tempi della prima stagione, ma sarà solo ora che i fan scopriranno tutta la verità sulle origini e sui segreti del Sottosopra.