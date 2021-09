Inspiration4: mostrati due nuovi video della cupola trasparente di Crew Dragon Resilience

La missione spaziale privata Inspiration4 si è conclusa Domenica con il rientro dell'equipaggio dopo tre giorni in orbita intorno alla Terra. Non ci sono stati problemi segnalati e sia il lancio che l'ammaraggio della capsula Crew Dragon Resilience di SpaceX sono stati un successo.

Quando l'equipaggio di quattro persone era in orbita le condivisioni di informazioni direttamente dalla navicella sono state limitate. All'inizio si è pensato che fosse dovuto all'accordo con TIME/Netflix per la realizzazione della docu-serie Countdown e alcuni contenuti aggiuntivi.

Questa tesi è però stata smontata dal miliardario Jared Isaacman che ha dichiarato come il problema fossero le stazioni di terra che dovevano ricevere il segnale. La priorità in quei casi è assegnata alle agenzie governative (come la NASA) e non alle missioni private. Questo però non significa che non ci sono molte altre cose che verranno mostrate nelle prossime settimane.

L'equipaggio composto da Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor aveva con sé gli smartphone personali oltre a fotocamere e probabilmente anche delle action-cam che sono servite a documentare quanto accadeva in orbita. Oltre ad alcuni eventi "live" come una sessione di Q&A con i pazienti pediatrici del St. Jude, un'intervista con la Borsa di New York (NYSE) e puntare una scommessa a Las Vegas c'è stato molto di più da mostrare.

I nuovi video della missione Inspiration4 girati in orbita

Sian Proctor ha condiviso, per esempio, il video dell'apertura del portello che celava la cupola trasparente quando il nosecone era già aperto. Questo è stato forse uno dei momenti più emozionanti della missione Inspiration4 che ha così potuto osservare la Terra da una quota di oltre 580 km (superiore a quella della ISS).

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021

Nel breve filmato si può vedere Arceneaux sullo sfondo mentre Isaacman riprende con il suo smartphone (un iPhone) e Sembroski aiuta ad aprire il portello. Si può anche notare "l'indicatore 0G" ossia il pupazzetto che è stato fatto per assomigliare ai cani che fanno pet therapy al St. Jude. A colpire, in particolare, è la reazione della Arceneaux una volta che si accorge di poter vedere cosa c'è oltre la cupola trasparente.

Amazing views from Crew Dragon Resilience’s cupola. @ArceneauxHayley, @DrSianProctor, @ChrisSembroski & I were so fortunate to have this perspective and we will do all we can to share the experience with the 🌎. The @inspiration4x mission to inspire and support @StJude continues pic.twitter.com/jiZK8hsBJo — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 22, 2021

Un secondo video è quello di Jared Isaacman. In questo caso c'è una vista ravvicinata di quella che era la visione dalla cupola trasparente. Si può notare la parte inferiore del nosecone aperto e la vista della Terra con gli oceani e le nuvole.

L'equipaggio, dopo l'ammaraggio, ha anche visitato il primo stadio del Falcon 9 che li aveva portati in orbita (codice B1062-3) e che si trovava sulla droneship JRTI (Just Read The Instruction). Nonostante l'utilizzo e il rientro atmosferico si possono notare ancora le scritte/firme che Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor avevano fatto sulla fuliggine prima della partenza.

Considerando che le donazioni potranno essere fatte fino alla fine del 2021, potremo vedere nuovi contenuti condivisi prossimamente per "tenere alta l'attenzione mediatica". Attualmente le donazioni sono arrivate a quota 61 milioni di dollari (il traguardo è dei 100 milioni di dollari) ai quali vanno aggiunti 50 milioni di dollari donati da Elon Musk e 100 milioni di dollari donati da Jared Isaacman.