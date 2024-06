MSI al Computex: non solo notebook AI ma anche una console portatile con CPU Intel Lunar Lake

Al Computex Taipei 2024 MSI mette in mostra la nuova gamma di notebook per la produttività ed il gaming: si tratta di sistemi basati, com'è ovvio, sui nuovi processori AMD e Intel annunciati nei giorni scorsi. Tra i modelli presentati: Summit A16 AI Plus convertibile con processore Ryzen AI 9 365, Prestige A16 AI Plus con lo stesso processore e il Creator A16 AI Plus con Ryzen 9 HX 7970X e GPU RTX 4070. Vengono poi presentati in anteprima alcuni notebook con i nuovi processori Intel Lunar Lake, come il Prestige 16 AI Plus Evo e il Prestige 14 AI Plus Evo, oltre al Prestige 13 Evo e al Summit 13 AI Plus Evo.

Non si tratta di notebook, ma una novità interessante è la console portatile Claw 8 AI Plus con schermo da 8 pollici a 120Hz e processore Lunar Lake. Questa console sarà anche proposta in edizione limitata ispirata a Fallout 4.

Proseguendo nella carrellata troviamo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, un notebook da 18 pollici con Core i9 e RTX 4080, frutto di una collaborazione con Mercedes. Tutto questo e molto altro direttamente da Taipei, con il nostro inviato Manolo al Computex che ci racconta tutti i dettagli in video.