ONYX BOOX alza l'asticella con la nuova serie Go di e-reader e tablet E Ink

ONYX BOOX, azienda leader nel mercato dei dispositivi con schermo E Ink, ha alzato il sipario sulla sua nuova linea di prodotti chiamata BOOX Go. Questa serie punta a rivoluzionare l'esperienza di lettura digitale e di note-taking, combinando design accattivante, prestazioni elevate e nuove funzionalità creative. A fare da apripista per la gamma BOOX Go sono due nuovi dispositivi: il BOOX Go Color 7 e il BOOX Go 10.3. Vediamoli nel dettaglio.

BOOX Go Color 7: La lettura a colori si fa portatile

Il BOOX Go Color 7 è un e-reader tascabile che promette un'esperienza di lettura coinvolgente ovunque vi troviate. Grazie al display Kaleido 3 a colori ad alta definizione e alla tecnologia di aggiornamento esclusiva di BOOX, questo dispositivo dà nuova vita alle vostre storie preferite, immergendovi in un mondo visivo ricco e vibrante.

Alimentato da Android 12 e con accesso al Google Play Store, il Go Color 7 offre un'ampia gamma di app a vostra disposizione. Con 4GB di RAM e 64GB di storage espandibile tramite microSD, avrete spazio a sufficienza per ospitare una vasta libreria digitale. La rotazione automatica dello schermo e i tasti fisici per il cambio pagina rendono poi l'esperienza di lettura ancora più confortevole. Infine, con una batteria da 2300mAh e un design resistente all'acqua, il BOOX Go Color 7 è il compagno ideale per gli amanti della lettura in movimento, perfetto anche per un'estate al mare.

BOOX Go 10.3: Massima produttività in un corpo sottilissimo

Il BOOX Go 10.3 è un tablet E Ink ultraleggero pensato per le menti creative. Il suo display E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici ad altissima risoluzione (300ppi) offre una nitidezza cristallina, rendendo testo e immagini chiari anche alla luce diretta del sole. Con uno spessore di soli 4,6mm e un peso di 375g, il Go 10.3 è estremamente portatile e facile da trasportare ovunque. La sua interfaccia utente intuitiva e le numerose opzioni creative vi permetteranno di esprimere al meglio la vostra creatività e di condividere facilmente i vostri lavori.

Sotto la scocca, troviamo un processore octa-core da 2,4GHz abbinato a 4GB di RAM, per prestazioni elevate e un'esperienza di lettura e scrittura fluida. Android 12 e l'accesso al Play Store garantiscono poi la massima flessibilità nell'utilizzo delle app.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie BOOX Go è già disponibile su Amazon e sullo shop ufficiale di BOOX a partire da €279,99 per il modello Color 7 e €419,99 per il 10.3. Gli acquisti effettuati sullo store ufficiale includono bundle esclusivi con custodia e kit penne in omaggio.

Con questa nuova linea di prodotti, ONYX BOOX punta a ridefinire gli standard nel mondo degli e-reader e dei tablet E Ink, offrendo dispositivi che uniscono design elegante, funzionalità evolute e un'esperienza utente senza precedenti.