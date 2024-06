Da ASUS al Computex il primo monitor dual mode: 4k a 240Hz o FullHD da 480Hz

Allo stand Asus ROG al Computex Taipei abbiamo dato uno sguardo alle proposte per il mercato dei monitor gaming, con novità particolarmente interessanti.

In particolare abbiamo incontrato tre monitor OLED pensati per i videogiocatori esigenti, tra i quali spicca ROG Swift OLED PG32UCDP: si tratta di una inusuale soluzione "dual-mode", con la capacità di funzionare in risoluzione 4K a 240Hz oppure FullHD a 480Hz per chi gioca a titoli competitivi ad elevato framerate.

Direttamente dal Computex Manolo ci racconta tutti i dettagli, assieme ai monitor ROG Strix OLED XG27AQDM e ROG Swift OLED PG27AQDP, quest'ultimo il primo monitor OLED al mondo da 27 pollici con 480Hz di frequenza di aggiornamento.