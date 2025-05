La sonda spaziale sovietica Kosmos-482 è rientrata: la zona d'impatto sarebbe a oltre 500 km dall'Isola Andamana Centrale

La sonda spaziale sovietica Kosmos-482 sarebbe rientrata a quasi 600 km (a ovest) dall'Isola Andamana Centrale senza causare danni. Attualmente non sono stati mostrati video dell'accaduto e la sonda potrebbe non essere mai recuperata.

Nella serata di ieri avevamo riportato gli ultimi aggiornamenti sul rientro incontrollato della sonda spaziale sovietica Kosmos-482, avvenuto nella mattinata odierna. Attualmente non si segnalano danni e non sono presenti video dell'accaduto ma questi potrebbero essere diffusi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Le ultime indicazioni avevano dato il rientro della sonda spaziale (nello Spazio da 53 anni e pensata per arrivare su Venere) per questa mattina con un'incertezza decrescente con il passare del tempo.

In particolare l'ESA ha riportato due passaggi della sonda spaziale sovietica Kosmos-482, rilevata dai sistemi radar sopra la Germania, intorno alle 06:30 e alle 08:04 di oggi (ora italiana). Non essendo sicuri di quando l'oggetto sarebbe rientrato a causa delle molte variabili da considerare, il monitoraggio è proseguito anche nelle ore seguenti. Secondo quanto scritto, il passaggio sopra la Germania previsto per le 9:32, non è avvenuto e questo indicherebbe un rientro nella finestra precedente (in linea con le aspettative).

Ulteriori informazioni sono state riportate da Roscosmos che ha indicato come i sistemi di monitoraggio dei detriti spaziali abbiano indicato il rientro della sonda Kosmos-482 intorno alle 8:24 di oggi (ora italiana). La zona indicata per il rientro dovrebbe essere a 560 km dall'Isola Andamana Centrale.

Il detrito spaziale dell'era sovietica sarebbe rientrato nell'Oceano Indiano e non sulla terraferma riducendo così i potenziali danni da impatto, anche se non ci sono conferme definitive (e potrebbero non esserci neanche in futuro). Si conclude così, salvo ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, questo "curioso" avvenimento.