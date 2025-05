La sonda spaziale sovietica Kosmos-482 rientrerà domani, 10 maggio, sulla Terra: niente panico!

Come avevamo avuto modo di scrivere alla fine di aprile, in questi giorni è previsto il rientro della sonda spaziale sovietica Kosmos-482, diretta verso Venere, ma che per un problema durante il lancio è in realtà rimasta in orbita intorno alla Terra. Il lancio era avvenuto il 31 marzo 1972 e ora, dopo ben 53 anni, il lander che avrebbe dovuto atterrare sul secondo pianeta del Sistema Solare, rientrerà nell'atmosfera terrestre tra poche ore.

Negli ultimi giorni questa vicenda ha avuto un certo rilievo mediatico, con titoli a volte un po' troppo sensazionalistici. È necessario ricordare che la possibilità di essere colpiti da questo genere di oggetti è molto (molto) bassa, per quanto non nulla. Astronomi amatoriali, agenzie spaziali e società private, stanno monitorando il rientro della sonda spaziale Kosmos-482 che dovrebbe avvenire nella giornata di domani, secondo le ultime rilevazioni.

Domani il rientro della sonda spaziale sovietica Kosmos-482

L'ESA ha dichiarato nel suo rapporto (in aggiornamento) che gli ultimi dati su indicano un rientro atmosferico previsto per le 08:37 del 10 maggio 2025 (ora italiana) con un'incertezza di +/-3,28 ore e sono comprese le zone tra 52°N e 52°S. Con il passare del tempo le previsioni saranno sempre più precise, riducendo l'incertezza e quindi permettendo di capire le potenziali aree interessate.

Secondo Marco Langbroek (esperto nel tracciare oggetti in orbita) le indicazioni datate poco prima delle 19:00 di oggi indicherebbero un rientro della sonda spaziale Kosmos-482 previsto per 8:30 (+/- 4,1 ore). In generale il periodo atteso per il rientro non controllato del lander sovietico è dato per la mattinata di domani da almeno due fonti differenti.

Ricordiamo alcuni punti. Il lander della missione Kosmos-482 avrebbe dovuto atterrare su Venere e quindi è stato costruito per resistere a pressioni e temperature elevate. Di contro è stato nello Spazio ben più del previsto (oltre 50 anni) e questo potrebbe aver comportato un certo deterioramento. Non è chiaro quindi se la sonda resisterà al rientro atmosferico o meno, ma è comunque possibile. L'impatto con suolo dovrebbe creare un piccolo cratere ma senza danni estesi.

A causa delle dimensioni (il lander è relativamente piccolo) e della velocità non è possibile una manovra di intercettazione, con quest'ultima che potrebbe causare addirittura più danni. Bisogna poi considerare che imprecisioni di pochi secondi permettono spostamenti di chilometri rispetto alla superficie e quindi anche indicare dove effettivamente rientrerà è molto complicato così come prevedere delle evacuazioni localizzate.

La traiettoria orbitale di Kosmos-482 copre anche ampie zone di oceano e mare oltre ad aree disabitate. Non bisogna cadere nel panico per eventi di questo tipo per quanto, come detto, la probabilità di essere colpiti da un oggetto spaziale in rientro non è nulla ma rimane piuttosto bassa. Strategie di mitigazione avrebbero potuto prevedere l'intercettazione della sonda nello Spazio quando si trovava in orbita più elevate ma si tratta di operazioni complesse e costose (per un rischio basso). Non resta quindi che attendere le ultime novità e possibili immagini del rientro della sonda spaziale sovietica.