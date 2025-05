La missione Artemis II, con equipaggio, potrebbe essere lanciata già a febbraio 2026

Come abbiamo avuto modo di scrivere in precedenza, l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di modificare in maniera sostanziale i piani dopo Artemis III cancellando NASA SLS, la navicella Orion e il Lunar Gateway. Niente è ancora deciso in maniera definitiva, bisognerà attendere la votazione del Congresso, ma sembra probabile che ci saranno comunque delle modifiche per ridurre i costi per le future missioni lunari. Nel frattempo proseguono i preparativi per la missione Artemis II, prevista per l'inizio dell'anno prossimo.

Si tratta di una missione importante perché riporterà degli esseri umani a effettuare un passaggio ravvicinato vicino alla superficie lunare dalla fine del programma Apollo nel 1972. Certo, l'allunaggio sarà il momento "clou", ma per quello bisognerà aspettare almeno l'anno successivo (o poco dopo).

Un po' a sorpresa Lori Glaze (amministratrice associata per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA) ha dichiarato che la missione Artemis II potrebbe essere lanciata già a febbraio 2026 e non più ad aprile 2026. Il periodo indicato dall'alto dirigente è tra febbraio e non oltre aprile del prossimo anno anche grazie al proseguo dell'assemblaggio del grande razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e della capsula Orion.

Solitamente l'agenzia spaziale non è in anticipo sulle tempistiche indicate in precedenza e, anzi, i ritardi sono possibili e previsti. Per questo l'annuncio di Glaze ha avuto una certa rilevanza anche se bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se effettivamente la promessa di un lancio a febbraio 2026 sarà mantenuta.

A bordo della capsula Orion (la seconda ad andare oltre l'orbita bassa terrestre) ci saranno gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e l'astronauta della CSA Jeremy Hansen. Il viaggio dovrebbe avere una durata di 10 giorni e proverà i vari sistemi compreso il sistema di supporto vitale. In questi mesi gli astronauti stanno conducendo diverse simulazioni, comprese quelle legate agli imprevisti che potrebbero capitare, per essere pronti al lancio del prossimo anno.

Insieme alla novità della data di lancio è stato possibile sapere che sul lander di prova per la missione Artemis III (che sarà senza equipaggio) non saranno previsti carichi utili. Inoltre il sito dell'allunaggio non è ancora stato deciso e sarà annunciato in seguito mentre proseguono gli studi per capire quale potrebbe essere quello più sicuro ma anche più interessante dal punto di vista scientifico.