AMD, spunta un nuovo brevetto: l'architettura ibrida sempre più concreta?

L'interesse di AMD per le architetture ibride, composte da core di diverse architetture in modo simile ad ARM big.LITTLE o alle CPU Alder Lake di Intel in arrivo entro fine anno, è sempre più concreto. Un brevetto depositato dall'azienda si concentra infatti sul passaggio di un carico tra differenti tipi di core all'interno di un processore eterogeneo.

Sebbene un brevetto non restituisca la matematica certezza dell'applicazione della tecnologia in un prodotto reale, tra indiscrezioni sui progetti futuri, le azioni che AMD sta intraprendendo a livello di progettazione e le mosse della concorrenza, non è difficile pensare che presto o tardi anche l'azienda guidata da Lisa Su si avvicinerà al mondo delle architetture ibride.

È interessante notare che il brevetto "Method of Task Transition Between Heterogeneous Processors", sebbene pubblicato da poco, risalga a due anni fa. Nell'agosto dello scorso anno vi parlavamo di un'altra proprietà intellettuale anch'essa legata al funzionamento e allo smistamento delle operazioni tra tipi di core differenti.

Il nuovo brevetto spiega che il processo di spostare un'attività tra i differenti tipi di core (AMD non ne specifica il tipo) si baserà su determinate soglie o altri tipi di valori, in modo da ottimizzare le prestazioni per watt e migliorare le prestazioni complessive spostando in modo rapido ed efficiente i carichi tra core "big" e core "little".

Il metodo illustrato da AMD consiste nel raffrontare uno o più valori con un "elenco di controllo" per determinare se l'attività deve passare da un core all'altro oppure no. Una volta completata questa valutazione, nel caso in cui sia necessario smistare il carico, il primo core interrompe il proprio lavoro per trasferire le informazioni all'altro tipo di core, che riprende il lavoro.

Tra i parametri seguiti per stabilire quando far passare un carico da un tipo di core all'altro, l'azienda menziona il tempo impiegato da un'attività, l'uso del core, della memoria, lo stato di inattività di un singolo core e altro ancora. Ad esempio, tra le opzioni di AMD c'è quella di rilevare il periodo di tempo in cui i core "little" operano alla massima frequenza di clock, confrontando quel valore con una soglia: se la durata è superiore alla soglia, l'attività passa ai core "big" che possono completarla rapidamente, altrimenti no. Un secondo esempio coinvolge invece la memoria: se l'occupazione della memoria da parte dei core minori è inferiore alla soglia stabilita, il compito rimarrà su detti core.

Qualche tempo fa si è vociferato della APU Strix Point come di un progetto ibrido basato su core Zen 5 ad alte prestazioni e core di differente architettura a maggiore efficienza. AMD non ha ancora svelato i suoi piani futuri, ma le indiscrezioni datano questa APU per il 2024, anche se non è da escludere che l'azienda stia lavorando ad altri progetti ibridi in arrivo prima di quella data.

Non va comunque dimenticato che il successo dei processori ibridi è strettamente legato al software. Recentemente si è vociferato di un grande lavoro da parte di Microsoft per il nuovo Windows in arrivo in autunno, al fine di renderlo in grado di gestire al meglio CPU ibride come Alder Lake. Joe Macri, vicepresidente e Product CTO di AMD, disse nel novembre scorso che l'azienda stava ovviamente valutando la strada dei progetti ibridi, ma non l'avrebbe imboccata se non prima di aver reputato l'ottimizzazione del sistema operativo e dei programmi sufficientemente alta da far rendere i processori al meglio.