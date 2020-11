AMD, le CPU ibride possono attendere: serve un'evoluzione da parte del software

AMD realizzerà una CPU ibrida, con core caratterizzati da differenti prestazioni e consumi come ha scelto di fare Intel con Lakefield e con il futuro Alder Lake? Non immediatamente. Un brevetto del 2017 emerso nei mesi scorsi ha fatto intuire che l'azienda ci stesse pensando, e secondo quanto dichiarato da Joe Macri, vicepresidente e Product CTO, è effettivamente così, ma al momento non ci sono piani concreti di perseguire quella strada (o almeno Macri dice così...).

Secondo l'ingegnere di AMD, l'idea - che peraltro dobbiamo ricondurre ad ARM - non è sbagliata in sé e per sé, ma è necessario che i sistemi operativi supportino adeguatamente l'architettura ibrida, con uno scheduler che funzioni adeguatamente e un'allocazione della memoria corretta. L'architettura big.LITTLE di ARM si è dimostrata ideale per i processori ARM che ritroviamo a bordo degli smartphone, con core ad alte prestazioni affiancati da core a basso consumo che preservano l'autonomia.

Intel ha deciso di trasporre questa soluzione anche nel mondo dei PC con i processori "Core Hybrid", nome in codice Lakefield, dedicati ai portatili ultrasottili e dal design innovativo, e ha l'obiettivo di realizzare nel 2021 Alder Lake, una CPU ad alte prestazioni basata sullo stesso concetto. "Abbiamo studiato Big.LITTLE", ha affermato Joe Macri durante una tavola rotonda. "Esiste da oltre 15 anni, quindi non è un nuovo concetto. Continuiamo a studiarlo, continuiamo a riporci attenzione. Non diremo se lo faremo o no, ma parlerò di alcune sue sfide e di ciò che si vuole farne. L'obiettivo è l'efficienza energetica? L'obiettivo sono maggiori prestazioni? L'obiettivo è solo il marketing, 'voglio aumentare il numero di core', nonostante ciò che offre in tema di efficienza e prestazioni? […] Non la realizzeremo solo per avere un numero più grande".



Un diagramma "LEGO" di Intel Lakefield, composto da un core Sunny Cove ad alte prestazioni e quattro core Tremont a basso consumo

Secondo Macri, il punto oltre che hardware è anche software, con i sistemi operativi che devono imparare a indirizzare le operazioni ai core adeguati e allocare la memoria di conseguenza. Oltre al sistema operativo c'è anche il problema dei software, che devono essere capaci di passare da un tipo di core all'altro. "Nel tempo penso che ci sarà un punto in cui avremo bisogno di core meno complessi, e sarà un punto in cui il sistema operativo avrà i giusti attributi e capacità in quanto scheduler e allocazione della memoria, in cui avremo il giusto sottosistema di memoria", ha affermato Macri. "Saremo in grado di darvi non solo un'esperienza leggermente migliore, ma molto migliore. Se non riusciamo a rendere evidente il cambiamento dell'esperienza, perché farlo?".

"Aumentare il numero dei core in questo modo non è così utile fino a quando il software non si adegua. Non è un problema semplice, e penso che c'è un'azienda che l'ha capito. Non direi che tutte le aziende che hanno iniziato a implementarlo l'hanno capito. Ciò che realmente stiamo combattendo per adottare Big.LITTLE in AMD è che il team di Mike [Papermaster] sta facendo un ottimo lavoro con i core Big, e questo rende difficile vincere con i core LITTLE".

Le attuali CPU con core ad alte prestazioni tutti uguali sono in grado di scalare bene e completare le operazioni rapidamente scendendo velocemente a valori di consumo contenuti. Il passaggio a una configurazione ibrida deve assicurare una migliore efficienza e prestazioni superiori: insomma, AMD non sembra intenzionata a cambiare rotta nel breve, ma la storia degli ultimi anni ci insegna che l'azienda è capace di abbracciare nuovi progetti con coraggio e decisione in modo piuttosto rapido.