Aerith: il design dell'APU AMD Van Gogh di Steam Deck in tutto il suo splendore

Lo youtuber High Yield insieme al fotografo Fritzchens Fritz ha offerto una vista a dir poco approfondita del chip che alimenta Steam Deck: la AMD Van Gogh (Aerith per Valve). Si tratta di una APU personalizzata da Valve la cui analisi ha rivelato che alcune parti del processore rimangono completamente inutilizzate.

La soluzione adottata per la portatile si basa su quattro core Zen 2 abbinati a otto Compute Unit (CU) RDNA 2 che appaiono piuttosto ridimensionate rispetto a quelle adottate sulle APU laptop. Va anche sottolineato, però, che Van Gogh non è disponibile come design semi-personalizzato per gli OEM, da qui l'utilizzo quasi esclusivo su Steam Deck.

Ciò che emerge interessante, però, è la composizione del chip che misura 162 mm2. Il bus per la memoria LPDDR5 occupa circa il 9% della superficie, i core della CPU il 12%, mentre quelli della GPU l'11%. Peraltro, le otto unità di calcolo grafiche rappresentano solo la metà della GPU: le altre funzionalità e componenti della parte video occupano quasi la stessa superficie delle otto CU.

Quanto elencato sopra, insieme ad altre componenti, occupano circa la metà della superficie del chip. L'altra metà, invece, ospita i bus di PCIe, USB e il controller I/O dell'APU, a cui si aggiunge una componente che in un primo momento lo youtuber non era stato in grado di identificare: il CVPE.

Secondo High Yield, circa il 14% della superficie sarebbe dedicata al Computer Vision Processing Engine (CVPE), ovvero un'unità utilizzata nel Magic Leap 2. D'altronde, l'APU utilizzata dal visore dispone di quattro core Zen 2 e otto unità di calcolo per la grafica basate su RDNA 2, esattamente come Van Gogh. Il creator, infatti, ritiene che le due APU siano in realtà la stessa soluzione.

A rafforzare questa teoria ci sarebbe la nuova APU di Steam Deck OLED, basata sul processo a 6 nm di TSMC che ha una densità dei transistor logici superiore del 18%, più piccola del 20%, il che fa pensare che qualcosa sia stato rimosso con questo aggiornamento.

High Yield ipotizza perfino che la Steam Deck originale potrebbe essere in grado di sfruttare il CVPE, anche se non è chiaro in che modo e a cosa potrebbe servire. Peraltro, è molto probabile che AMD abbiamo reso fisicamente inaccessibile quella componente: di fatti al momento solo il Magic Leap 2 la sfrutta.