Boeing CST-100 Starliner: il lancio della navicella spaziale è ora previsto per l'1 giugno

Dopo l'aggiornamento di alcuni giorni fa non era chiaro quando sarebbe stato programmato nuovamente un tentativo di lancio per la navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner, alla sua prima missione con equipaggio (CFT-1, Crew Flight Test). Dopo alcune ore la NASA insieme ai partner ULA e Boeing hanno annunciato che il prossimo tentativo è stato programmato per l'1 giugno alle 18:25 (ora italiana).

La motivazione è da ricercarsi nella necessità di avere le dovute garanzie di sicurezza per la riuscita della missione e per la sicurezza dell'equipaggio (composto dagli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams) dopo che negli scorsi giorni era stata individuata una perdita di elio in una zona vicino a un propulsore del modulo di servizio della navicella spaziale.

Questo aveva portato a posticipare il lancio dal 18 maggio al 21 maggio e poi successivamente al 25 maggio per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e verifica. Ancora prima un problema era stato individuato in una valvola del serbatoio dell'ossigeno liquido dello stadio superiore Centaur del razzo spaziale ULA Atlas V.

Secondo il comunicato ufficiale della NASA insieme all'opportunità di lancio dell'1 giugno, le opzioni di backup sono previste per il 2 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno. Le squadra stanno continuando a raccogliere dati per quanto riguarda le prestazioni dei sistemi oltre alla loro ridondanza, fondamentale in caso di guasti per garantire la sicurezza.

Sempre nel comunicato si legge come la perdita di elio del modulo di servizio rimanga stabile anche se si sta valutando l'impatto sul sistema di propulsione e in particolare nelle fasi di rientro. È inoltre prevista una revisione di quanto accaduto durante l'ultimo tentativo di lancio del 6 maggio.

Steve Stich (manager del NASA Commercial Crew Program) ha dichiarato "è stato importante che ci prendessimo il nostro tempo per comprendere tutte le complessità di ogni problema, comprese le capacità ridondanti del sistema di propulsione Starliner e le eventuali implicazioni per la nostra certificazione per il volo con equipaggio umano ad interim. Lanceremo Butch e Suni in questa missione di test dopo che l’intera comunità ha esaminato i progressi dei team e la logica di volo presso la prossima Delta Agency Flight Test Readiness Review".